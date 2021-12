Vía libre a reclamar el sobreprecio por 100.000 coches en Castellón

Quienes compraron en Castellón un coche nuevo entre febrero del 2006 y agosto del 2013 pueden optar ahora a cobrar una compensación de unos 3.000 euros de media, dado que la Justicia ha dictaminado que en aquel periodo una mayoría de vehículos se vendieron con un sobreprecio pactado por determinadas marcas de coches. En la provincia de Castellón son en torno a 100.000 los utilitarios adquiridos en esas fechas por particulares y empresas, que ahora mismo estudian si toman la decisión de reclamar estas indemnizaciones de en torno a un 10 o un 15% del valor de su compraventa.

Asociación de afectados por el cártel

Ya hay quien ha dado un paso al frente y, según la Agrupación de Afectados del Cártel de Coches (AACC), con Gonzalo Monteagudo como portavoz, «unos 1.700 castellonenses han solicitado información vía e-mail o Whatsapp para reclamar con nosotros, aunque todavía hay gran parte de la ciudadanía que desconoce esta noticia. Y ya han confirmado que reclamarán 375 castellonenses, pero esperamos más, porque vamos a mejorar la condiciones». Los municipios con más afectados confirmados para vía judicial son Castelló (136), Vila-real (30), Burriana (24), Benicàssim (21) y Onda (15). «Se solicita una compensación media de 2.516 euros, que llega a 3.510 con intereses legales», señalan.

Movilización incipiente

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo son las que han ratificado el melón abierto anteriormente en el 2015 por la Comisión Nacional de la Competencia, que impuso multas al considerar que «determinados fabricantes del sector de la automoción --el 90%-- pactaron precios» durante esos años.

Un comportamiento abusivo que ahora ha movilizado a las asociaciones de consumidores «para resarcir daños y recuperar parte de lo que se pagó de más por un coche, al fijarse ese pacto irregular de los precios de venta», según citan las autoridades.

Época de 'boom' de matriculaciones

Las estadísticas de matriculaciones que publica periódicamente la patronal sectorial Astrauto (Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros en Castellón) reflejan que la venta de coches experimentó un boom con 15.000 ventas anuales entre 2006 y 2008, aunque el ritmo descendió en ejercicios posteriores hasta las 12.000 --sumando retail y rent a car de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales--. La indemnización puede variar en función de la marca y el modelo adquirido, pero, en base a la media, la compensación para los consumidores afectados por el cártel de la automoción en Castellón ascendería a más de 300 millones de euros. Sería la provincia nº25 del ránking estatal, tomando la cifra de afectados como parámetro. En toda España se estima que en torno a un total de 10 millones de clientes podrían estar afectados.

Demanda colectiva

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado una demanda colectiva contra el cártel, pero aún no disponen de datos de interesados desde Castellón. «La OCU reclamará en tu nombre, sin que te veas obligado a aportar documentación adicional», avanzan.

Por su parte, el delegado de la Unión de Consumidores en España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, señaló que sí les han llegado «muchas consultas». «Nos preguntan si vamos a presentar una demanda colectiva o si es posible recuperar los importes publicados». Pero agregó: «Se han creado muchas expectativas y no es tan sencillo como para creer en una devolución automática de parte del dinero pagado en su día. Se deberá acreditar el perjuicio realmente ocasionado. Además, tenemos dudas sobre la posibilidad de reclamar ahora si no se ha hecho antes, ya que no está claro cuándo prescribe la acción y cuál sería la fecha tope para presentar la demanda».

Opinión de los abogados

El letrado en ejercicio del Colegio de Abogados de Castellón Francisco Cantavella valoró que «es todo muy reciente, pues la confirmación de la sanción como muy grave es consecuencia de una sentencia del Supremo del 5 de octubre del 2021. De momento no nos han solicitado asesoría en Castellón. Pero sí creemos que va a tener un cierto recorrido. En situaciones similares de sanciones por cártel se han planteado reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios por el posible sobreprecio en la compra del producto y han sido estimadas». «La dificultad más grande será determinar el daño sufrido. Viable sí que es. Y se producirán. Pero el coste del pleito respecto a la cantidad a obtener puede tener carácter disuasorio», determinó.