El pasaporte covid seguirá siendo por ahora la principal herramienta del Consell junto a la vacunación para evitar restricciones duras durante la Navidad ante el aumento de la incidencia de coronavirus en Castellón y el conjunto de la Comunitat Valenciana.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, fue el encargado de anunciar este lunes, tras reunir a la comisión interdepartamental frente al covid-19, la extensión del pasaporte covid, por lo general, a la totalidad de espacios interiores donde se consuma bebida o comida. Esto incluye a la hostelería al completo, desapareciendo la exención a los locales con aforo menor a 50 personas, pero también abarca a otras instalaciones culturales como los cines o circos, multifuncionales o sedes festivas. Además, se solicitará el certificado para acceder a centros recreativos de personas mayores, dotaciones deportivas como gimnasios o piscinas cubiertas y no habrá cambios en la aplicación del pase en grandes celebraciones, hospitales o residencias de tercera edad.

No obstante, una vez más, todo esto, según explicó Puig, está condicionado a la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que no debería ser un gran escollo de mantenerse la tendencia hasta la fecha de aceptar las peticiones de medidas sanitarias del Consell. La recepción de su aval condicionaría la entrada en vigor, que ocurriría tras la publicación en el DOGV. En todo caso, permanecería activo hasta el 31 de enero, si bien sería susceptible de cambios o de sumar otras acciones en la conferencia de presidentes convocada el miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mascarilla en exterior

Allí Puig, junto con otros cuatro líderes autonómicos, se mostrará partidario de recuperar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. El president también propondrá unificar criterios en el certificado a nivel nacional: «Queremos trabajar conjuntamente con otras comunidades autónomas y el Gobierno para generar confianza y dar un impulso conjunto a superar la pandemia».

Más allá, el líder del Consell afirmó estar en una situación de «alerta, pero no de alarma» gracias a la vacunación, lo que evidenció con una comparación de datos con los de hace un año, cuando no había ninguna persona inmunizada todavía, pues la campaña se inició un 27 de diciembre: «En el peor momento de la pandemia tuvimos 4.800 hospitalizados en la Comunitat, es decir, siete veces más que hoy, y 670 personas en estado crítico, es decir, cinco veces más que en la actualidad», puntualizó.

Sentido común

El president instó a celebrar la Navidad con «sentido común», evitando aglomeraciones y encuentros familiares masivos. «Tenemos que adaptarnos al nuevo escenario y cambiar ya de mentalidad», indicó, sentenciando que «no llegamos a las fiestas como esperábamos».

Al respecto, Barceló avanzó que desde su departamento también se emitirán las oportunas recomendaciones de cara a la celebración de eventos como las cabalgatas de los Reyes Magos, sobre las que «aún no se ha tomado una decisión», aunque insistió en que «el uso de la mascarilla en este tipo de acontecimientos es fundamental», en un nuevo llamamiento a la precaución. de la ciudadanía en las próximas semanas. La consellera también abogó en una entrevista en el informativo matinal de la cadena pública À Punt por que «la prudencia es lo mejor y sería aconsejable que nos reuniéramos como máximo dos núcleos familiares, que ventilemos el espacio y que no olvidemos el uso de la mascarilla y el resto de medidas» de cara a la llegada de la Navidad, de la que señaló que «son unas fiestas muy entrañables, pero ahora no estamos en ese momento».

Barceló defendió que, junto al certificado covid, «la gran apuesta para ganar la carrera al coronavirus continua siendo la vacuna».