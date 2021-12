La formación dual no llega ni a uno de cada 10 alumnos de FP de Castellón

La Formación Profesional (FP) Dual no llega ni a uno de cada diez alumnos de FP de Castellón. Así, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Educación, el número de matriculados en cursos dualizados se ha duplicado en cinco años. En concreto, se ha pasado de 59 en el 2015 a 160 en el 2021. Sin embargo, la proporción continúa siendo muy baja teniendo en cuenta que hay más de 11.000 alumnos de FP en la provincia (11.808 este curso y 11.424 el anterior), lo que implica que solo llega al 1,4%. Desde el 2015 son 618 los alumnos que han pasado por este sistema en Castellón.

Qué dice la patronal

El secretario general de la Confederación Empresarial de la Comunitat, Miguel Ángel Javaloyes, explica que los problemas que tienen las empresas con la FP dual son «la rigidez del sistema y la gran burocracia para firmar los convenios para realizar las prácticas, unido a la programación de los ciclos que salen en FP dual». No obstante, Javaloyes matiza que «tenemos la esperanza de que ahora, con la aprobación de la nueva ley de la FP, esto se haga mucho más flexible. Hay menos burocracia, se da más autonomía a los centros y eso va a permitir que en la Comunitat se puedan agilizar los trámites y firmar los convenios flexibilizando además el periodo de formación o prácticas en las empresas, ya que ahora está todo muy rígido». A ello se une, además, que «estamos en periodo de pandemia y la mayoría de empresas están reacias a incorporar a alumnos en practicas o en FP dual por el problema y miedo a los contagios».

"Los problemas que tienen las empresas con la FP dual son la rigidez del sistema y la gran burocracia para firmar los convenios para realizar las prácticas"

Nueva ley de FP

El pleno del Congreso aprobó el jueves la nueva ley de FP, que continuará su trámite en el Senado. Esta norma pretende potenciar y modernizar dichos estudios para que el alumnado desarrolle una parte sustancial de su aprendizaje en las empresas del sector en el que pronto buscará su primer empleo y, por lo tanto, logra que toda la FP se asemeje cada vez más al modelo de FP Dual, que, hasta ahora, en España, solo cursaban un 3,64% de alumnos de FP.

El director general de FP de la Comunitat, Manuel Gomicia, explicó que tienen «toda la ilusión del mundo puesta en la nueva ley de FP porque hemos colaborado en su desarrollo; es moderna y muy adaptada a las necesidades» . «Cambiará el modelo actual, porque todo será FP dual y en un modelo muy flexible. Por ejemplo, una persona podrá formarse por partes o parcialmente. Dejará de haber FP para el empleo y educativa, se quedará en una única y esto es bueno para el sistema y para la gente».

Qué dice la Conselleria

El director general de FP, Manuel Gomicia, disiente acerca de que son pocos los alumnos formados en la dual y señala el incremento que se ha dado en la Comunitat. «Lo que pasa es que no es tan fácil encontrar empresas que colaboren. La dual implica muchas horas de formación en la empresa y no todas tienen ganas», señala. Además, indica que «varía según el territorio. La implicación es mayor, por ejemplo, en Alicante». Aparte, «depende también de los centros y de la oferta. Por ejemplo, las ofertas de FP de servicio no están tan abocadas a la dual».

"No es tan fácil encontrar empresas que colaboren. La dual implica muchas horas de formación en la empresa y no todas tienen ganas"

Los convenios firmados se quintuplican

El número de convenios con empresas para hacer FP dual se ha multiplicado por 4,6% entre el curso 2015 y el 2021, pasando de 25 a 115, lo que refleja el salto dado en los últimos años. Y es que según informa la Conselleria de Educación, «todos los ciclos de FP son susceptibles de ser transformados sin ningún problema en FP dual».

Qué es la FP dual

La FP dual es una fórmula que consiste en que parte de la formación se imparte en los centros educativos y otra parte, la práctica, en las propias empresas, lo que permite elevar la inserción profesional. Esto posibilita conseguir la implicación de las empresas en el programa educativo para favorecer la inserción laboral y la contratación directa del alumnado. Asimismo, la compañía designa a un instructor y el centro de FP dual nombra a un tutor para el seguimiento del programa. Además, se ofrece la posibilidad de tener un contrato de formación o beca por parte de las compañías, con alta en el régimen de Seguridad Social durante el período de estancia en las mismas.