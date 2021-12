Centros de salud de Castellón dan citas para después de Navidad por el colapso

A los médicos de familia de la provincia de Castellón «se les acaban los calificativos» para describir la situación que se vive en los centros de salud tras el repunte de esta sexta ola del coronavirus. Así lo remarca la vicepresidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, la médico castellonense María José Rivas. «Lo que está sucediendo es una mezcla de caos, agotamiento, hartazgo y resignación», subraya.

El «caos» que se vive en el primer eslabón del sistema sanitario tiene consecuencias directas en los pacientes que deben esperar hasta 15 días o más para poder ser visitados por su médico de cabecera. Una demora que se ve agravada al haber días festivos en el horizonte, por lo que en algunos centros de salud las citas se están dando para después de Navidad.

«Entendemos que los pacientes estén enfadados y nerviosos por el retraso, pero nosotros no podemos hacer nada más, asumimos las agendas de compañeros que están de baja o de permiso, atendemos los casos de covid-19, pero también todas las otras consultas», indica la doctora.

«No podemos olvidar que hay más patologías, no solo el coronavirus, por lo que no podemos dejar de atenderlas, porque hay gente que no se moriría de covid, pero si puede hacerlo de otra enfermedad», explica con claridad Rivas, quien reclama a la Conselleria de Sanitat recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Refuerzos covid

«Deben pensar qué acciones pueden llevar a cabo para aliviar la presión asistencial que se está viviendo, se necesitan refuerzos porque con los contratos covid no es suficiente para hacer frente a la situación actual de la pandemia», afirma esta facultativa.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, la castellonense Eva Suárez, remarcó que a la saturación que se vive por el incremento de contagios entre la población infantil se suma el hecho de que algunas agendas han estado cerradas durante una semana porque un pediatra ha tenido que encargarse de ir a los centros escolares a supervisar la vacunación. «Afortunadamente, el covid afecta de forma leve a los niños, pero el trabajo burocrático de contactos es enorme».

Desde el Colegio de Médicos de Castellón insistieron ayer en pedir a la Administración «recursos humanos y materiales con que hacer frente a esta situación jamás vivida por el Sistema Nacional de Salud». «La Atención Primaria necesita con urgencia medidas drásticas en materia de gestión y organización», apuntaron.