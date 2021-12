Castellón ha perdido el equivalente a 12 colegios de una línea debido a la caída de la natalidad registrada también en los últimos 12 años. La pandemia del covid ha terminado por dar la puntilla a una situación que se venía arrastrando desde hace ya tiempo en la provincia. En el 2008 Castellón registró la cifra más elevada de nacimientos de los últimos años, con 7.206. Sin embargo, ese año la crisis económica comenzó a sacar los colmillos y empezó un lento declive de los alumbramientos, hasta que en el 2020 se tocó suelo, 4.164, bebés. Un total de 3.042 niños menos.

Adaptar ratios

El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Pep Albiol, señala que esta situación «nos permite adaptar las ratios a la baja en aquellas localidades donde la merma de natalidad es más impactante». «Conselleria tendría que aceptar la disminución de ratios ya específica en estas áreas concretas, lo que permitiría mejorar la calidad en general de la educación y el equilibrio entre centros», considera.

Cerrar aulas concertadas

Asimismo, apela a consolidar la educación pública respecto a la concertada en el sentido de que en los casos que algunas líneas tuvieran que desaparecer se pasara a desconcertar líneas en vez de cerrar aularios públicos.

Planificación

Otro ámbito en el que considera que habría que operar es en la planificación, para «tener presentes estas cifras a la hora de proyectar nuevos centros o condicionar los existentes», sugiere.

Aulas gratuitas de 2 años

La idea de la Conselleria de ampliar las aulas de dos años gratuitas también es vista con buenos ojos para la Federación de Padres y Madres (FAMPA), que pide extenderlas a todos los centros.

Atención individualizada

Por su parte, el portavoz del sindicato mayoritario, Marc Candela, coincide con la federación en que para evitar cerrar aulas en este contexto «hay que bajar la ratio y en determinados niveles y asignaturas hacer desdoblamientos de grupos para una atención más individualizada». Respecto a la apertura de más aulas de dos años, considera que mientras sean públicas y gratuitas lo vería bien, aunque Candela matiza que será complicado abrir más espacios si siguen cayendo los partos.

Escuelas infantiles

Desde el sindicato FSIE, mayoritario en la concertada, por su parte, matizan que las aulas de dos años no las ven necesarias, salvo en los municipios con poblaciones reducidas, pero no en aquellas donde ya existe una oferta suficiente. En ese sentido, advierten que la caída de la natalidad, agudizada en estos últimos meses por el covid junto a la pérdida de capacidad adquisitiva de la sociedad, está provocando que las aulas de los centros de Educación Infantil se estén viendo cada curso con menos alumnos. Además, a ello hay que sumar, dicen, las políticas de muchas administraciones al no invertir los recursos de todos en este tipo de centros autorizados por Conselleria.

Empleos en riesgo

Según FSIE se está sesgando la libre elección de centros por parte de las familias. «Son muchos los puestos de trabajo que están en riesgo, avisan. Y alertan de esta situación a las distintas administraciones pidiendo «que inviertan los recursos de todos para que lleguen a las familias y así puedan elegir libremente el centro al que quieren llevar a sus hijos».

Desde FSIE añaden que en los cursos inferiores de los centros educativos, en muchos de los casos los alumnos en las aulas no cubren la ratio exigida por Conselleria. En este contexto se hace incomprensible la apertura de nuevas unidades e incluso centros habiendo aulas semivacías en otros centros sostenidos con fondos públicos. Desde FSIE abogamos por que se invierta allí donde la sociedad decida, en los centros sostenidos con fondos públicos que sean escogidos por las familias para sus hijos.