«No es prudente una subida generalizada de los salarios»

Desde hace muy pocos días ya es usted candidato a presidir la CEV en Castellón, tras la decisión de Sebastián Pla de no optar a la reelección. ¿Qué le ha impulsado a dar este paso?

El impulso me lo dieron mis compañeros de la Junta Directiva de CEV Castellón. Tras el anuncio de Sebastián Pla de no concurrir a la reelección, debíamos continuar con el trabajo realizado, y me animaron a tomar el relevo. Esa confianza mostrada en mí ha sido determinante. Es un orgullo para mí contar con el apoyo empresarial suficiente, y un honor alcanzar la presidencia de CEV Castellón, si así lo quieren los asociados.

El próximo 27 de enero se celebran las elecciones. ¿Cuáles serán sus primeras iniciativas si, finalmente, sale elegido presidente?

Continuar el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora, potenciando los servicios técnicos, y ya desde una sede propia totalmente operativa. Además, incrementar la base, con nuevas asociaciones y empresas, escuchar a todos nuestros asociados, conocer sus problemas e inquietudes, para así poder adecuar toda nuestra actividad al servicio de ellos, que son los verdaderos artífices del proyecto asociativo. Y seguir reivindicando nuevas inversiones e infraestructuras que mejoren el marco en el que nuestras empresas puedan ser más competitivas.

Las empresas de Castellón se enfrentan a un inicio de año complicado por los costes de la energía y de las materias primas. ¿Ven una mejoría a corto y medio plazo? ¿Cuál cree que es la solución?

La problemática no parece que se vaya a solucionar a corto plazo. Va a ser necesario aplicar medidas para poner freno a los incrementos, y si no funcionan, ayudar a las empresas a soportar esta situación coyuntural. Harán falta medidas fiscales y apoyo directo a las empresas que se estén viendo más afectadas por esta situación.

Uno de los sectores más afectados por el alza de la energía es el azulejo. ¿Afectará al empleo?

La crisis energética que está sufriendo el sector cerámico está provocando una caída de los márgenes empresariales. De persistir esta situación, el empleo se resentirá. Pero no solo eso, la economía de toda la provincia se puede ver afectada, dada la importancia de este sector en nuestro PIB. Hay que implementar ya un plan de choque, escuchar al sector, y en línea con sus peticiones, poner en marcha ya un conjunto de medidas tendentes a conservar el tejido productivo, el margen empresarial y el empleo en el sector.

El covid vuelve a amenazar la economía. ¿Cómo espera que se comportará el tejido económico provincial y el empleo?

Como bien dice, está generando una gran incertidumbre. Cuando ya creíamos que empezaba una recuperación vigorosa, esta se ha ralentizado en los últimos meses, y nos tememos que esta incertidumbre continúe en los primeros compases del año. No obstante, si superamos esta nueva ola, y no incurrimos en más, continuará la recuperación con brío, ya que la demanda nunca nos ha fallado.

¿Cómo valora la reforma laboral?

El resultado ha sido satisfactorio para las partes. Confiamos en que este nuevo marco laboral permita seguir generando empleo y consolidando la recuperación. Nos preocupaba mantener cierta flexibilidad en el mercado laboral para que no se resienta el empleo, especialmente entre la población más joven, y el acuerdo va en esa línea. Además, el mensaje que transmitimos por la capacidad de diálogo de todas las partes es importante, aunque no se gane en todo.

La inflación anda desbocada y los sindicatos insisten en que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. ¿No cree que es el momento de una subida generalizada de los salarios?

Cierto que el IPC está desbocado, pero creemos que puede ser algo coyuntural y no estructural. No compartimos el criterio de que esta circunstancia tenga que provocar una subida generalizada de los salarios. Cada sector es un mundo. Habrá sectores en los que sí sea posible subir salarios y hacer un mayor esfuerzo, y otros en los que no. No creo que sea prudente, por nuestra parte, hacer una llamamiento a una subida generalizada que podría provocar efectos no deseados, como la pérdida de puestos de trabajo. Lo cual no significa que no debamos tener en cuenta la inflación a la hora de negociar los convenios colectivos.