La Federación de Peñas de Bous al Carrer pide a la Generalitat que continúen los festejos de bous al carrer en 2022 porque los protocolos se han demostrado seguros.

Así, el presidente de la federación autonómica, Vicente Nogueroles, valoró la campaña 2021 «satisfactoriamente: lógicamente veníamos de no hacer ningún tipo de festejo; vistos los números actuales de festejos desde mayo a hoy mismo tenemos 1.755 realizados en la Comunitat, de los que ellos 936 festejos se han hecho en la provincia de Castellón.

«Estamos satisfechos de que las peñas y entidades organizadoras, en definitiva, los aficionados, están activos y la pandemia no ha mermado su capacidad, ilusión y ganas de realizar festejos y se han volcado inmediatamente que conseguimos abrir la veda del toro en la calle arrojando unos números realmente altos», aseveró.

Protocolos seguros

También agregó que en estos 1.755 festejos no ha habido contabilizado ningún caso covid ni contagio grande, lo que supone que «los protocolos que en su día trabajamos junto a la Generalitat y todas las partes implicadas han surtido efecto». «Aún más contentos estamos porque hubo un trabajo arduo, significativo, que como se ha visto reflejado al aplicarlo, ha sido satisfactorio. Todos los componentes de las entidades, ayuntamientos y aficionados se han comportado como deberían, los números nos avalan», dice.

«Los protocolos que en su día trabajamos junto a la Generalitat y todas las partes implicadas han surtido efecto» Vicente Nogueroles - Presidente de la Federación de Peñas Taurinas de la Comunitat

No obstante, espera un inicio de año «un poco más complicado, porque ya estamos viendo que comienzan las restricciones pero sí que es cierto, y así lo hemos trasladado a las Consellerias competentes, que no tiene por qué parar la actividad si ese protocolo se mantiene activo», añadió. Lo que queda de diciembre no hay festejos en ninguna localidad de Castellón; comienzan a partir de la segunda semana de enero con las fiestas de San Antón. «Queremos que se mantengan la exhibición del toro; si tienen que quitar discomóviles o cualquier actividad extra al festejo, que lo hagan», dijo.

«Como se ha visto desde octubre, si se realiza el festejo no hay ningún tipo de problema, con cuidado y control en las medidas que propusimos y se están aplicando».

Mayor implicación del Botànic

Además, pidió al secretario autonómico José María Ángel una implicación más potente del Botànic respecto al mundo del toro.

La cifra de festejos de este año es muy superior a los 247 que se celebraron en el 2020, si bien se queda lejos de los 4.392 de 2019. Octubre fue el mes en que más se registraron (275), seguido de agosto (266) y septiembre (181). Todos los festejos se concentraron a partir del mes de mayo.