Los municipios de Castellón podrán mantener en su agenda festiva las cabalgatas de Reyes siempre que se eviten las aglomeraciones y se garantice el uso de las mascarillas. Son las dos condiciones que tendrán que tener estos actos para que sean autorizados según ha dicho esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Al respecto, Puig ha asegurado que unas "cabalgatas bien organizadas donde se pueda mantener el control, pueden ser autorizadas", y se ha referido, en concreto a que estos actos provoquen "las menores aglomeraciones posibles y siempre se lleve la mascarilla". Eso sí, el president ha rechazado que se vaya a dictar una norma centralizada sobre estos actos y ha dejado en manos de los ayuntamientos la decisión. "Se van a mantener reuniones con los ayuntamientos y se les va a ayudar a tomar las decisiones más adecuadas", pero "hay que asumir el liderazgo local y buscar fórmulas para que se puedan hacer con la máxima seguridad", ha insistido.

Sin nuevas medidas en Nochevieja ni en las terrazas

Por otra parte, Puig ha rechazado, como ya hizo el sábado que esta semana se vayan a tomar nuevas medidas restrictivas. De esta forma, no va a haber cierres o limitaciones de aforo de cara a las fiestas de Nochevieja ni se va a ampliar el certificado covid a las terrazas. Al respecto, el president ha asegurado que la Generalitat "ya ha tomado las medidas que tenía previstas" pese a que la semana pasada parecía que se iba a ir más allá pensando en las fiestas de Fin de año. "Para Nochevieja hemos recomendado por activa y por pasiva que no haya grandes aglomeraciones y que siempre en todos los ámbitos se use la mascarilla", ha dicho. Sobre si ampliar a las terrazas de los bares la exigencia de pedir el pasaporte covid, Puig ha asegurado que ahora no era el momento de "generar más incertidumbre. Hay que mantener la máxima prudencia y hay locales que lo están haciendo a nivel preventivo porque en espacios abiertos sin mascarilla también hay posibilidad de contagio" pero, "a día de hoy, si no se planteó en su momento, ahora no se va a plantear".

Nueva aplicación para el pasaporte covid

Al respecto del pasaporte covid, Ximo Puig ha anunciado que la Generalitat ha desarrollado una nueva aplicación de móvil propia para el certificado covid, que se pondrá en marcha hoy mismo y que facilitará el cumplimiento de la medida. "Se hará saber para que el conjunto de la ciudadanía pueda bajársela".