Guía para reciclar los residuos de Navidad en Castellón

Una Navidad más, Castellón generará un sinfín de residuos vinculados a estas fiestas, tanto en hogares como en negocios de restauración. Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje, ha lanzado una guía de consejos para reciclar esta Navidad. En Castellón, Vinaròs han lanzado campañas en redes sociales, como Recicla amb el Pare Noel, para desechar correctamente envoltorios y cajas de juguetes. Los servicios de recogida de residuos, ante la previsión de más basura en hogares y restaurantes, se refuerzan, como en Vinaròs, un 25%; o en Morella, con más días a la semana de recogida a establecimientos. Solo en Castelló, en la Navidad del 2019, se reciclaron 113 toneladas de papel y cartón, un 20,85% más.

Decoración. Qué hacer con luces plantas y adornos

Ecoembes aconseja que, tras las fiestas, si has decorado con un árbol natural, «lo trasplantes si es posible y si no, al punto limpio, como el sintético». Las flores de pascua naturales se pueden cuidar para que florezcan al invierno siguiente; y si no, a la basura orgánica. Si son de plástico, como los adornos, al cubo gris. Las luces, mejor led, y si se funden, se llevan al punto limpio.

Alimentos. Envoltorios de dulces, conservas y bebidas

En estas fechas se consumen más turrones y mazapanes que nunca y sus envoltorios deben depositarse en el contenedor amarillo, al igual que las latas de bebidas y las conservas. El papel de horno (limpio, al de papel) y el de aluminio (amarillo) se reciclan. Las botellas de vidrio, al verde.

Juguetes y regalos: Ojo a las pilas, batería, papel y cajas de cartón

Muchos juguetes antiguos son reemplazados por nuevos. Se pueden donar o, si están deteriorados, depositarlos en el contenedor gris. Las pilas y baterías de los juegos es necesario tirarlas al punto limpio o a los contenedores especiales. Aparatos electrónicos (móviles,...), también al ecoparque. Se puede usar papel de periódico o revistas para envolver obsequios. Y si está deteriorado, papel de regalo y cajas de cartón, al contenedor azul.

Covid-19: Desde las mascarillas al gel desinfectante

En estas fechas de reuniones familiares, las medidas de seguridad anticovid siguen muy presentes. Las mascarillas usadas desechables deben ir al contenedor de restos, mientras que los envases vacíos de geles hidroalcohólicos, si son de plástico, deben ir al contenedor amarillo.