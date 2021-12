Usuarios de Cercanías de Castellón y el Consell piden más maquinistas y una mejor atención al cliente

El Ministerio de Transportes está trabajando ya en un plan de choque urgente para acabar con el caos en el servicio de Cercanías de la Comunitat y que afecta a diario a los miles de usuarios, entre ellos lo que que utilizan la línea C-6 que une Castelló con València y que es una de las más afectadas por los continuos retrasos y cancelaciones de trenes. La ministra Raquel Sánchez, departamento del que depende la gestión del servicio, se comprometió este lunes tras una reunión con el president de la Generalitat, a tener una hoja de ruta en el plazo de una semana, y tanto el Consell como los usuarios de los Cercanías coinciden en cuáles deben ser las dos medidas inmediatas: más maquinistas y mejor atención al cliente.

Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad aseguró ayer que la Comunitat «no necesita ni más planes ni más anuncios, sino actuaciones concretas que pongan fin a la situación crítica y caótica de los Cercanías». Y entre las iniciativas puntuales que el Gobierno valenciano reclamó el lunes al Ministerio destacan «agilidad y formación de maquinistas, así como un cronograma para conocer cómo se van a incorporar esos nuevos profesionales y se van a reducir las cancelaciones que tanto afectan a los valencianos». La segunda reivindicación consistió en una mejora del servicio de atención al cliente, que en la actualidad es mucho más que deficiente.

Para la asociación valenciana por el transporte público, la falta de maquinistas es también el principal problema a resolver. «Casi todas las cancelaciones son por ese motivo, aunque lo que está claro es que ampliar la plantilla costará un tiempo», explica Martín Montón, cofundador de la asociación y usuario de la línea C-6.

"La información de Renfe es cero"

Montón, que a diario coge un tren de Cercanías en Burriana para viajar hasta València, insiste en que el servicio se ha ido degradando. «Las cancelaciones son constantes. Y lo peor es que Renfe no te informa de nada», describe. Y como ejemplo cita el caos en los horarios durante la última semana. «Tras el incendio provocado por robo de cable en Massalfassar, la compañía ha cambiado los horarios de los trenes de manera provisional. Lo curioso es que entras en la web y siguen las mismas frecuencias de siempre», comenta mientras expresa su deseo de que el plan no se quede en papel mojado. «Hace dos años ya se comprometieron a hacer mejoras y no se ha notado en nada, al contrario».

Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del PP en las Corts, Miguel Barrachina, señaló que la reunión de Puig con la ministra fue «una nueva tomadura de pelo» propia del día de los inocentes. «Parece que han venido a reírse de los ciudadanos anunciando un plan en siete días después de venir anunciando otros tantos mientras el caos sigue reinando».