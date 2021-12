Las malas críticas en portales como, por ejemplo, Tripadvisor, es uno de los principales temores de muchos hosteleros, que en muchas ocasiones prefieren ceder a las presiones de algunos 'listillos' con miles de seguidores en redes sociales y que utilizan la amenaza de dejar comentarios negativos para sacar provecho y disfrutar de un buen ágape con un considerable descuento o, en ocasiones, gratis.

Es lo que le sucedió al propietario de un restaurante con un 'influencer' de Castellón, que dejó testimonio en vídeo, publicado en su cuenta de Tik Tok, de su manual para conseguir una cena 'por la patilla'. El autor del vídeo es Jona Sánchez, conocido por su participación, en más de una ocasión, en el programa First Dates, de Mediaset, en el que ya dejó algunas 'perlas' dignas de mención.

Cuando semejante subnormal hace esto en tv y se lo permiten y tantísima gente que le ríe las gracias en RRSS… 🤦🏻‍♂️Así va el país.. Mucho hacer campañas de bullying etc, pero no le dan un guantazo bien dado a gentuza como está.

Debería haber un repartidor caranchoa siempre por ahi. pic.twitter.com/xZ9ptaY9xn — 👨🏻‍💻 Paco Vivar ( •_•)💬 7️⃣ (@frajpv) December 29, 2021

En el vídeo se aprecia como el joven pide la presencia del dueño del local y empieza su queja con un vaso sucio, para continuar con una presunta confusión de un camarero --"no le he dicho en ningún momento que la comida era para llevar", lamenta el tal Jona, que se presenta con ese nombre ("con jota") en la grabación-- para acabar amenazando al hostelero con "360 reseñas negativas" del restaurante si no se le ofrece una solución que, como se suponía, pasa por comer gratis.

El dueño del restaurante, resignado, acepta a devolverle el dinero al joven castellonense, al que esta vez le sale redonda la jugada, pero que con la publicitación de su estrategia ya ha puesto en estado de alerta a otras posibles víctimas.