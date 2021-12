Los constructores de Castellón acopian materiales para esquivar la subida de precios del 2022

Las empresas dedicadas al sector de la construcción en Castellón han trazado nuevas estrategias de compra distintas a las habituales en esta recta final del año, con pedidos por adelantado y acopio de materiales de cara a esquivar el alza de precios que entrará en vigor en el 1 de enero. Acero, hormigón, azulejos, aditivos, etc. Todo subirá en este 2022 marcado por una inflación de máximos que no hace más que ratificar la senda alcista de encarecimiento de costes que ya venía ahogando sus cuentas en el último trimestre.

Desde la portavocía de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC) explicaron: «Los proveedores ya nos comunicaron que ahora, a principios de año, desde el mismo día 1, entran en vigor nuevas tarifas de precios de materiales y eso es un problema». «Se han agilizado los pedidos para antes del 31 de diciembre a fin de adquirir material manteniendo los precios que teníamos», agregaron. Tal y como explicaron desde la organización empresarial, «en otros ejercicios el incremento de precios era más razonable. Pero este es distinto. En 2022 ya nos han comunicado aumentos muy importantes en hormigones, tanto en prefabricados como aditivos, cemento...Lo normal es que cada empresa esté haciendo acopio del máximo posible para evitar sufrir esta escalada».

Apurando en las obras

Según el tipo de producto, es o no posible acopiar. «Por ejemplo, en compra de hierro o de bovedillas en suelos que se están construyendo sí que se ha hecho acopio porque además en edificación abierta hay espacio para almacenar. Aunque hay que tener cuidado por si hay robos», señaló el dirigente de APECC, quien matizó: «Otra cosa diferente es el hormigón, que se vierte en el momento, eso es in situ, y no se puede estocar. Sí que sé que se están intentando agilizar y hay empresas que si pueden cuajar un hormigonado antes de final de año, pues, mejor. Pero es cierto que justo el hormigón hay que verterlo in situ y, si no tienes el forjado preparado, no puedes».

Más reacciones del sector

El presidente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñés, coincidió en que en el caso del hormigón «es imposible hacer acopio» y la obra pública y las contrataciones en 2022 se verán afectadas por esta subida de costes. Desde la Federación de Empresas Constructoras de la Comunitat (Fecoval) señalaron que están a expensas de que la Administración actualice tarifas para repercutir la materia prima más cara en los pliegos de licitación.