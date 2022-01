«Lo importante no son los puestos, sino ganar en el 2023»

Los militantes socialistas de Castellón están llamados a elegir líder provincial en las primarias del 16 de enero. El actual responsable, Ernest Blanch, quiere ser reelegido. Pero para ello deberá enfrentarse al otro aspirante, el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.

El congreso provincial estará marcado por la presencia de dos candidaturas. ¿No genera una sensación de división interna?

Estoy orgulloso de pertenecer al partido más democrático y transparente de España. Ya hace nueve años que acudí con la delegación de Castellón a Sevilla a hacer la propuesta de 1 militante 1 voto, y sigo defendiendo que es la militancia quien realmente debe tomar las decisiones en el partido. La pluralidad, siempre, enriquece el proyecto socialista, y es una de nuestras señas de identidad y lo que nos diferencia de otros partidos.

Ni Pedro Sánchez ni Ximo Puig han tenido contrincantes, y han sido reelegidos en ambiente de unidad. ¿Por qué no ha ocurrido esto en los socialistas castellonenses?

Que haya diversas candidaturas alternativas es un hecho normal en el partido socialista y también lo ha sido en todos los procesos provinciales de Castellón desde hace más de 10 años. Hemos hecho esfuerzos evidentes para lograr y reforzar la unidad que hemos tenido estos cuatro años. Esa unidad es la que nos ha permitido que estemos gobernando en la gran mayoría de instituciones. Lo hemos hecho bien. Los puentes siguen tendidos, ya que hay muchos más puntos que nos unen que los que nos separan. El objetivo prioritario no son las primarias, sino vencer en las próximas elecciones. No importan tanto los puestos como ganar en el 2023.

¿Tan diferentes son las propuestas de las dos candidaturas que han hecho imposible una candidatura integrada?

Sedes digitales, la activación del talento socialista o seguir aumentando los servicios del partido a las agrupaciones son algunas de mis propuestas de futuro. He recorrido más de 120.000 kilómetros por la provincia estos cuatro años (tres veces la vuelta al mundo), incluso en pandemia, para conocer ideas y ayudar. Toca relanzar al PSPV, como ya hemos hecho, para volver a ganar y seguir cambiando al partido y a la provincia. Son hechos y propuestas de mejora. No solo palabras. Hace cuatro años integramos a personas de diversos equipos, planteamientos e ideas, y lo volvería a hacer encantado.

¿Estamos ante un debate de ideas o de personalismos?

Defendemos que en este partido somos todos iguales y, por tanto, que todas y todos tengan las mismas posibilidades, según los méritos y la capacidad, y no según los años que lleven o el cargo que ostenten o el amigo o amiga que los apoye. Y defender el mérito, como en este proyecto, ha significado que el PSPV coseche los mejores resultados electorales de su historia, gracias al gran elenco, sean alcaldes o alcaldesas, portavoces o cualquier otro cargo, incluyendo militancia de base. Porque un cargo no debe ser un privilegio, aunque haya quien piense lo contrario. No considero que haya ningún personalismo en nuestro proyecto colectivo y esa precisamente es nuestra principal baza.

Una de las críticas de Falomir a su gestión es la incapacidad de cerrar las heridas abiertas en procesos anteriores. ¿Cuál es su punto de vista?

Nunca habíamos tenido tanta paz interna en el partido como en estos cuatro años y, precisamente, esa capacidad de la gran mayoría para trabajar conjuntamente y de dejar de mirarnos al ombligo es lo que nos ha permitido tener el partido más fuerte que nunca. Hemos contado con todo el mundo y hemos seguido sumando, dando prioridad al mérito y a la capacidad, tal como quiso la militancia hace cuatro años, y eso sí que puede haber molestado a algunas personas, que quieren volver atrás.

¿Hace una apuesta por la integración de las dos candidaturas, salga quien salga elegido como secretario general?

Siempre. Solo contando con todas las sensibilidades se puede conseguir un PSPV más fuerte. Lo hice en 2017, cuando invité al resto de candidatos a unirse al proyecto, y lo he hecho estos cuatro años. Esa integración ha generado perfiles que ahora están perfectamente implicados en el nuevo proyecto. Tengo total credibilidad en mi palabra. Soy persona de costumbres, de buenas costumbres.

Recientemente presentó un decálogo de motivos para elegir la candidatura de Blanch. Una de ellas es el mantenimiento de la autonomía del PSPV de Castellón. ¿Alguien ha tratado de minar su autoridad en estos últimos años?

Nuestro compromiso no es otro que el de garantizar que defenderemos los intereses de la provincia. Es una forma de asegurar que si entrase en conflicto alguna decisión política de fuera de Castellón con los intereses de la provincia, no nos temblaría el pulso a la hora de plantarnos y de ponernos del lado de nuestro territorio. Siempre lo hemos hecho y consideramos que es lo mejor.

Una de las disputas más sonadas en los últimos años se centró en la Diputación. La postura de la dirección provincial salió vencedora, pero la lucha dejó damnificados, especialmente entre los municipios más grandes. ¿Volvería a obrar de la misma manera?

Desde luego. Los resultados de la Diputación son excelentes. Nadie los pone en duda. Estoy orgulloso de la decisión de presentar un candidato a la Presidencia de la Diputación de pueblo pequeño y de interior, y del increíble papel que realiza José Martí, que no tiene discusión. Y es lo que me dice cualquier persona con la que hablo. En cualquier caso, todas las listas y propuestas son siempre enmendadas por órganos superiores, desde siempre, como fue este caso.

Afirma que algunas de sus banderas son el feminismo y el relevo generacional. ¿Cómo lo van a aplicar si es el más votado?

Reforzando lo que ya venimos haciendo. En esta ejecutiva la mayor parte del núcleo decisor y ejecutivo ya está compuesto de mujeres. Respecto a jóvenes y relevo, el 80% de la ejecutiva fueron personas nuevas y de ellas, aproximadamente el 20% gente muy joven. Seguiremos en el mismo camino.

¿Gane quien gane, los socialistas de Castellón están preparados para mantener la Diputación y los principales ayuntamientos?

-Por supuesto. Llevamos años preparándonos porque lo más importante es, precisamente, lo que no se decide en este congreso: ganar las elecciones. No debemos ni podemos pararnos. Los éxitos electorales -no igualados en 30 años- nos avalan. Hemos demostrado que somos cambio, y que sabemos gobernar bien sin dejar a nadie atrás. Y ahora planteamos de manera clara una estrategia para poder asumir el reto de mantener y aumentar las mayorías socialistas en los ayuntamientos, en la Diputación de José Martí, en la Generalitat de Ximo Puig y en el Gobierno de Pedro Sánchez, a lo que vamos a seguir dedicando absolutamente nuestros esfuerzos. Hemos cambiado esta provincia, y queremos seguir haciéndolo.