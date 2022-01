Vicent Marzà continuará al frente de la Conselleria Educación «por responsabilidad institucional»

No habrá cambio de despacho ni crisis de gobierno en el Consell de Puig. El castellonense Vicent Marzà seguirá al frente de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes. En las últimas semanas sonaba su nombre como sustituto del portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, que recientemente anunció el final de su trayectoria política para volver a la actividad privada. Pero tanto la formación de Marzà, Més Compromís (el antiguo Bloc), como el propio conseller han considerado que no era conveniente un movimiento de sillas en el Consell.

El mismo Marzà afirmó ayer en declaraciones a Mediterráneo que «ha sido una decisión muy meditada que he trasladado a la Secretaría General del partido. Por responsabilidad institucional, en esta situación tan delicada de contexto sanitario, creo que es preferible que por ahora me mantenga al frente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, aunque sea más desgastante y duro personalmente que la opción de ser portavoz en Les Corts que ellos me habían propuesto».

Relevo

Despejada la posibilidad de Marzà como relevo de Ferri, Més Compromís ha propuesto que la diputada Papi Robles sea la nueva síndica. El nuevo cargo será elegido en una reunión de Compromís en Les Corts el próximo martes 11, a las 13.00 horas, unos días antes de que Ferri deje el acta.

Por parte de Més Compromís recalcaron ayer que, por consenso, «la situación de la pandemia, la vacunación infantil y la vuelta al colegio tras la Navidad en plena sexta ola de coronavirus le obligan a seguir «por responsabilidad» al frente del departamento de Educación, uno de los de mayor peso dentro del Ejecutivo liderado por Ximo Puig.

Fuentes de la formación indicaron a Europa Press que la opción de aupar a Marzà como portavoz de la Compromís hasta el final de la presente legislatura «estaba sobre la mesa desde un primer momento y tenía puntos positivos y negativos, por lo que lo han estudiado «largo y tendido» en la reunión hasta acordar que siga al frente de la conselleria y no haya una remodelación en el seno del Gobierno del Botànic.

Territorialidad

A la hora de designar al recambio de Ferri, el partido ha analizado quién de sus diputados es el más idóneo como síndic y ha escogido a Papi Robles por ser la que más apoyo obtuvo en las primarias de 2019 --tras el president de Les Corts, Enric Morera, y el propio Ferri-- y para mantener el equilibrio territorial con un representante procedente de la provincia de Valencia.

En el partido esperan consensuar esta decisión sin discrepancias con el resto de integrantes de la coalición (Iniciativa y Els Verds) en la reunión del próximo martes, ya que recuerdan que «nunca» han llegado a una votación en una decisión como esta.

En este sentido, desde Iniciativa, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, se puso a disposición de su grupo tras la salida de Ferri y recordó que se presentó a unas primarias en Alicante «precisamente para liderar un proyecto político». Los cambios deberán trazar la línea de la coalición en la recta final de la legislatura y en los preparativos electorales.