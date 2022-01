El frío va en serio en la provincia de Castellón a punto de entrar en la tercera semana del mes de enero. las temperaturas se han desplomado un poco más, casi tres grados negativos, en varios puntos de las comarcas castellonenses, donde el mercurio se ha ido por debajo de los siete grados negativos.

Así ha sucedido en Vilafranca, donde se han alcanzado los -7,1º C, 2,7 grados menos que en la madrugada del martes al miércoles. También por debajo del 0 se han situado municipios como Morella (-2,6º C) o Castellfort (-1,4º C), mientras que en la capital de la provincia, Castelló, la mínima ha sido mucho más suave, de 7º C.

Las previsiones