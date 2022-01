Así trabaja un ganadero de Castellón: «Cuesta encontrar a gente que quiera vivir de esto»

Ilias Bogatoiu llegó hace 18 años a la Todolella desde su Rumanía natal para trabajar en el sector ganadero. «Es una granja animal, no muy grande, con una parte de vacuno en extensivo y otra de cerdos en intensivo», comenta. Como empleado, es el primero que incide en la dificultad de los propietarios para encontrar a trabajadores. «Cuesta mucho encontrarlos, porque hay pocos jóvenes y para venir de fuera quieren condiciones más cómodas». Al tratarse de animales «se requiere de un horario flexible en función de sus necesidades», comenta.

Sobre la controversia de estos días, asegura que no está al corriente. «Desde el covid sigo poco las noticias, pero en todo el tiempo que llevo aquí la legislación ha cambiado mucho y hay un control muy importante. Puede que antes se pudieran criar cerdos de cualquier manera, pero ahora no pasa», concluye. Sí ha escuchado que hay comentarios relacionados con las valoraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y se muestra algo desconcertado ante la polémica. El tipo de granjas que predomina en Castellón, que a su vez es la provincia con más actividad ganadera de la Comunitat, no tiene que ver con las denominadas macrogranjas.

Cambios constantes

Otros expertos afirman que el concepto popularizado por Garzón lleva a la confusión, ya que lo verdaderamente importante, más allá del tamaño de las instalaciones, es el cumplimiento de la normativa vigente marcada desde las instituciones europeas y el propio gobierno español. El secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, detalló que en el año 2020 "ya se aprobó una ordenación para el porcino, en el 2021 le tocó al aviar y en el 2022 se prevé en el vacuno, aquí no se para". Unas normas que establecen una alimentación con piensos más naturales y mayores controles en la carne que llega hasta el consumidor.