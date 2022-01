La sensación de frío ya es general en toda la provincia de Castellón. Los bajos termómetros del interior en los últimos días se han trasladado ya este viernes a las zonas del litoral, que afrontan una jornada a las puertas del fin de semana con temperaturas que apenas excederán los 10 grados en el mejor de los casos. La gran mayoría de la provincia no espera pasar de los ocho.

Las mínimas de esta pasada madrugada han bajado un par de peldaños y en zonas del interior norte ya se han acercado a los -10º C. Es el caso de Sorita, que ha marcado hasta -9,4º C a primera hora de este viernes. A media mañana en este municipio del Maestrat se registraban ocho grados negativos, lo mismo que marcaba el termómetro en Forcall. El observatorio de AVAMET en la Fábrica Giner, en Morella, ha estado con -7º C este viernes, registro que también se recoge en Vilafranca.

El Toro (-3), Vistabella (-5), Xodos (-4), la Torre d'en Besora (-3), Montanejos (-2), Atzeneta (-2) o Benassal (-2) también afrontan este inicio de fin de semana con los termómetros en negativo. Más cerca de la costa, en Vall d'Alba, se encuentran en la frontera del bajo cero.

En el litoral castellonense, las temperaturas más benignas las encontramos en Benicàssim y Orpesa, donde este viernes están entre los 10 y los 11 grados. Algo menos en la capital, Castelló, donde la sensación térmica de frío se ha dejado notar en las horas punta de entrada a los puestos de trabajo y a los colegios. En varios puntos de Castelló no se han superado los cinco grados, con mínimos entre los dos y tres grados positivos.

Algo más fresco ha sido el inicio del día en el litoral sur, con temperaturas sobre los cinco grados en puntos como Moncofa o Burriana. El litoral norte incluso ha registrado algunos grados menos, como por ejemplo, en Benicarló, donde los termómetros marcaban cuatro grados.

Las previsiones para el fin de semana