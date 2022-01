El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón (Alicante, 1974), aborda la situación de la formación política en año ya preelectoral y que será clave para recuperar instituciones en los próximos comicios. También trata las propuestas para Castellón, sin dejar de lado el conflicto generado en la agrupación de Onda o la gestión de la pandemia.

Ante un año preelectoral, algunos sondeos apuntan a un ascenso del PP que, tanto en Castellón como en la Comunitat Valenciana, le situarían cerca de un empate en diputados con el PSPV-PSOE. ¿Cuál es su hoja de ruta para materializar este resultado?

Le doy mucha menos importancia a sondeos y encuestas, que son una herramienta de trabajo, que a las sensaciones. Desde julio son muy buenas y estamos palpando que no tiene que tener menos valor que los sondeos electorales porque es lo que te empuja. Al final, la gente tiene ganas de cambio, de que lidere el Partido Popular y de abrir una nueva etapa.

Gran parte de esta mejora se debería a la captación del electorado de Ciudadanos. ¿Volverá a insistir en una coalición electoral?

No estamos en reflexiones de sillas ni cargos de dirigentes. Gobierno en la Diputación de Alicante en coalición con Cs, también en el Ayuntamiento y otros lugares. Hay un espacio común interesante, pero no exclusivo para PP y Cs. Es un espacio amplio, de centro, de encuentro, abierto a todos.

¿Compartiría ejecutivo con la ultraderecha?

Con quien quiero compartir ejecutivo es con el 100% del programa electoral del Partido Popular, pues no vamos a renunciar ni a un 1% del mismo. Estamos dispuestos a que nos apoye todo aquel que quiera para que el cambio se produzca. Aspiramos a gobernar con la mayoría suficiente para poder hacerlo en solitario.

La pandemia vuelve a marcar el inicio de año con ómicron. Desde su partido, reclamaban al president, Ximo Puig, un adelanto electoral. ¿Siguen siendo partidarios de avanzar los comicios?

No tengo en la prioridad exigir a Ximo Puig que adelante las elecciones. La prioridad es que el cambio se produzca en la Comunidad Valenciana lo antes posible, que es distinto. No estoy en una reflexión de cálculo electoral, sino de necesidad, de sentimiento de urgencia por un cambio. Este tripartito nacionalista que tenemos en la Comunidad Valenciana lleva camino de siete años y ya sabemos todo lo que ha hecho y lo que no.

Ha comentado en alguna ocasión que, en clave electoral, lo que más le preocupa y ocupa es la capital. ¿Cómo ve el trabajo de la junta local y Begoña Carrasco?

Begoña Carrasco tiene una cara de alcaldesa que no puede con ella. Cuando hablo con la gente de Castellón, no solo del partido, empiezan a ser unánimes las ganas de cambio. Lo mejor que le puede pasar a la provincia es que el Partido Popular recupere el cariño de los pequeños municipios y la provincia de la mano de Marta Barrachina, pero estoy algo más que convencido de que Begoña va a ser la futura alcaldesa de Castellón. Ella es uno de los mejores ejemplos de poner por delante Castellón ante cualquier cosa.

¿Ya tienen candidato para Vila-real como alternativa a la mayoría del socialista José Benlloch?

Llegará el momento. Confío en la dirección provincial de Marta Barrachina, que ha establecido Vila-real como una de sus prioridades en estos momentos. El proyecto será muy ambicioso.

Hablaba de que las encuestas son herramientas. ¿Tienen alguna sobre cómo avanza el partido en Castelló o la provincia?

Las fotos fijas hay que cogerlas entre comillas, pero ahora mismo tenemos datos de que la alcaldía de Castellón está al alcance de la mano y el vuelco en la Diputación Provincial es más que probable. En la evolución que hemos visto desde principio de año, pero sobre todo en julio, la flecha no ha dejado nunca de estar hacia arriba.

¿Ve un inconveniente que no tenga visibilidad parlamentaria?

Pues no. Vería más inconveniente no poder explicar lo que cada día hacemos desde el PP. Vengo a la provincia de Castellón y no prometo bajar impuestos, sino demuestro que en la provincia de Alicante el IAE provincial está al 5%, cuando aquí está al 30%. Pongo el ejemplo de gestión abierta, de apoyo a nuestra hostelería, turismo, agua, libertad educativa, pequeños municipios… No estoy en clave de visibilidad personal, pero sí en que todo el mundo sepa lo que queremos hacer desde el PP.

¿Rebajaría el PP al 3% la posibilidad de representación parlamentaria en Les Corts?

No me lo he planteado. Tengo poco tiempo y no creo que sea prioridad, tal y como está la situación en la Comunidad Valenciana, repensar las reglas electorales.

"Ballester al frente de la alcaldía es impecable, pero hay cuestiones internas que mejorar"

¿Qué debe pasar para que el PP consiga mayoría parlamentaria?

Que todo el mundo acabe entendiendo que somos la única opción para liderar este cambio de etapa. El proyecto que ofrecemos es para todos, estoy seguro de que gente que ha votado a Podemos puede estar votando en las próximas elecciones al Partido Popular. No soy amante del voto ideológico, sino del beneficio de las personas.

A nivel interno, su Comité Ejecutivo adoptó la creación de una gestora en Onda y destituir a Carmina Ballester en la presidencia local y también de la portavocía adjunta de la FVMP. ¿A qué responde, más allá de «mejorar la coordinación entre el partido y el grupo»?

A que entendemos que hay que reforzar la labor del partido en Onda y es cierto que hay que coordinarla mejor con el grupo. Lo más importante es que los ciudadanos están muy contentos con la gestión de Carmina Ballester al frente de la alcaldía, que es impecable, con capacidad para atraer inversión, darle la vuelta al municipio, bajar impuestos. Una idea muy clara de lo que es el PP. Otra cosa son cuestiones internas, que son mejorables. Una gestora es una herramienta de tránsito para mejorar la situación del partido. En el PP no somos robots: hay democracia interna.

El último paso para relegar a Ballester se ha dado esta semana con su relevo de los últimos cargos orgánicos que tenía en el PPCS. ¿Cuáles son las razones y los objetivos de estas medidas?

Parece lógico que si una persona ya no es portavoz adjunta de la FVMP y ya no está en la coordinación de la entidad municipal del partido y hay otra persona que ha asumido ese cargo, que haya correlación entre una cosa y otra.

¿Más allá de la versión oficial, cuál es la verdadera razón de este cambio de organización?

La oficial es la verdadera. El trabajo interno del PP en Onda no estaba funcionando bien, no había una buena coordinación dentro del partido. No veíamos una buena alineación del partido con el nuevo proyecto de la dirección provincial y estábamos viendo elementos dignos de mejorar que, afortunadamente, no afectan a lo más importante, que es el gobierno. Pero esa coordinación a nivel interno hay que mejorarla, y por eso hay que tomar medidas. Yo esta gestora en Onda la asimilo a un trampolín y no a un castigo.

¿Eso quiere decir que en el 2022 la situación se puede reconducir?

Yo tengo una conversación pendiente con Carmina, y ella lo sabe, a parte del trabajo orgánico que la gestora pueda hacer. Estoy seguro de que todo saldrá bien.

¿Juntamente con la dirección provincial de Castellón?

Eso es independiente y complementario. La dirección provincial del partido trabajará para que este proceso de gestora salga bien, como también lo hará la dirección regional del partido. Independientemente de eso soy una persona de contacto y relación directa. He tenido siempre una buena relación con Carmina, aunque hayamos discrepado en algunos enfoques internos del partido.

Usted sabe que va a haber un obstáculo, que es Salvador Aguilella, que es un poco el ejecutivo de la presidenta provincial, Marta Barrachina, para controlar los vaivenes del PP en Castellón. ¿Eso se va a poder limar?

Vivimos en un escenario del PPCV con pocos vaivenes. En etapas pasadas igual este término era más adecuado, pero yo creo que después de los congresos de unidad que hemos hecho, tanto a nivel autonómico como provincial, más que vaivenes lo que tenemos que seguir haciendo es reforzar el partido. Estoy convencido de que nuestros compañeros de la dirección regional y provincial, cita usted a Salvador Aguilella, pero además quiero mencionar a Elena Albalat, van a poner todo de su parte para que en lo personal sea también un trampolín para reforzar la actividad del partido.

¿Mantendrá a Salvador Aguilella ‘in eternum’ en el PPCS?

Los militantes de la provincia de Castellón lo han elegido, lo está haciendo muy bien y cuenta con todo mi apoyo.

¿Qué propuestas hace el PP sobre la gestión de la pandemia?

Hacer de verdad un plan de refuerzo de la atención primaria, que no se ha hecho. Uno de los motivos del gran colapso que hay es porque no se han previsto ni vacaciones ni sustituciones ni las bajas de Navidad. Además, cuando uno gobierna desde el prejuicio ideológico y no está dispuesto cuando es necesario, de manera especial, a pedirle colaboración a la sanidad privada, pues el problema es el colapso que tenemos.

Es urgente pelear por el azulejo como sector estratégico en la UE y con un plan de choque

La despoblación es un tema que está en mente de todos como problemática en Castellón. ¿Qué propuestas hace el PPCV a la hora de establecer esa igualdad entre territorios y servicios en el interior?

Le voy a poner de ejemplo lo que estoy haciendo yo como presidente de la Diputación de Alicante. Para este año hemos hecho toda una operación de fondos extraordinarios, tanto en comunicación, como en accesibilidad, carreteras, o criterio de reparto de subvenciones. El plan de la Generalitat con el mal llamado Fondo de Despoblación es absolutamente exiguo. A mi me gustó mucho la etapa de Javier Moliner al frente de la Diputación de Castellón, porque puso de verdad el acento en la problemática. Al final, si ayudas con fiscalidad, sectores industriales estratégicos y cambias las ayudas priorizando esos municipios, combates la despoblación.

A parte de ese desequilibrio territorial, hay otros temas comunes con la Comunitat, como es la infrafinanciación. ¿Si gobierna la Generalitat y no se remedia, que hará?

Lo primero que haremos es derogar cualquier atisbo de tasa turística, pues si se impone no solo es un impuesto para turistas, estamos desincentivando el turismo interior, que va a ser más caro y menos competitivo. Por otro lado, el Gobierno de España dijo que no habrá financiación nueva durante el 2022, por lo que se ha demostrado que el borrador de la ministra Montero era tinta de calamar para ganar tiempo. Era difícil para Rajoy, por la crisis, abordar la nueva financiación, fui crítico en los dos últimos años cuando salíamos de esa situación y no se abordó la financiación, y lo voy a ser ahora. Lo que no veo es la misma crítica por parte del presidente de la Generalitat con sus socios de gobierno, pese a que hace 7 años que accedió al cargo con la promesa de cambiar el modelo. Se trata de poner al territorio por delante de tu partido. Yo no quiero ganar a nadie, lo único que digo es que ya está bien de ser los últimos: que se compense la deuda histórica y haya un sistema nuevo sin vencedores ni vencidos.

Castellón es la provincia más industrializada con el azulejo, que está pasando un mal momento por el alza de los costes. ¿Qué tipo de política económica defiende?

He estado con Ascer en diversas ocasiones. El viernes creé la mesa de la industria de la Comunidad desde el Partido Popular con los sectores estratégicos, incluida la cerámica, porque queremos que nos trasladen sus principales demandas y necesidades para nuestro programa electoral. El sector de la cerámica está preocupado por precios como el del gas, pero también por sus costes. Hemos propuesto una revolución fiscal en la Comunidad que afecta a tramos autonómicos, pero también planes compensatorios para sectores estratégicos. La Generalitat ni siquiera ha conseguido que en el decreto de fondos europeos la cerámica esté entre los sectores estratégicos ni lucha por el sector. Esto, con líneas de choque a parte, es urgente. Pongo los europarlamentarios del PP, con una notable capacidad de influencia a disposición de esta reivindicación, gobierne quien gobierne y siempre al margen de cualquier medallero político.

Lucharé por devolver el trasvase del Ebro a la agenda política. El PPCV no se ha olvidado

Una de sus claves políticas es el agua, teniendo en cuenta la problemática alicantina. En Castellón no es tan grave la sequía y la solución adoptada por Zapatero fue olvidar el trasvase del Ebro y promocionar las desaladoras, que apenas están en funcionamiento. ¿La política del agua del PP va a ser también clave en Castellón?

Y de Valencia también. La solución del agua solo pasa por una solución integral. El error de concepto, y yo creo que también de prejuicio, que ha cometido el Partido Socialista y Compromís con el asunto del agua es querer enfrentar los trasvases con las desaladoras. No hay que elegir, hay que complementar. Quiero decir hoy, en Castellón, que el PPCV no se ha olvidado del trasvase del Ebro, que lucharé por él. Es sensato, sostenible y quiero recordar que el Ebro trasvasa agua a Francia. Lo devolveré a la agenda política.

Otra cuestión es el déficit en infraestructuras, como las ferroviarias. ¿Qué soluciones propone para los trenes de Cercanías y el corredor mediterráneo?

Alertamos del problema que venía y la solución era gratis, pues simplemente pasaba por planificar los maquinistas que se iban a jubilar y preparar el relevo. No es una cuestión ni siquiera ideológica, es ponerse a trabajar y dejar de vaguear. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, vino esta misma semana, como acostumbran a hacer los ministros socialistas, a engañarnos y ningunearnos, pues quién nos iba a decir que la solución al caos de los trenes de Cercanías pasa por la recuperación de las frecuencias en verano. Pensábamos que para abril ya habría cierto nivel de normalización. Y nos dice que no nos preocupemos, que van a poner 65 informadores en las estaciones, que digo yo que estarán para darle tila a los que se quedan colgados y el programa de fiestas de su municipio. Tampoco puedo entender que el AVE entre las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana haya desaparecido de la agenda de la Generalitat desde que Alberto Fabra ya no es presidente.

¿Y en materia de carreteras?

Del gran déficit que tiene la Comunidad Valenciana en carreteras, Castellón es la provincia más perjudicada. El entronque de la AP-7 que no acaba de conectarse con Tarragona es una vergüenza, y lo de la CV-10 y su conexión con la carretera de la cerámica debe ser prioridad número uno para la Generalitat por el retorno que puede tener para la provincia.