El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha sido uno de los primeros afiliados de Morella en votar en las primarias socialistas que se están desarrollando durante la jornada de hoy en la provincia de Castellón.

Como ya se había anunciado, cada municipio ha establecido un horario de apertura de sus mesas electorales, matutito y/o vespertino (la mayoría) y aunque no son pocos los que han cerrado las urnas a las 14.00 horas, --a excepción de Castelló, Vila-real, la Vall, Burriana y l'Alcora, donde estarán desde las 10.00 a las 20.00 horas-- por el momento no se ha hecho público un primer porcentaje de participación, aunque desde el partido sí que inciden en que, en los municipios donde llevan toda la mañana votando, no se ha producido ninguna incidencia y todo está desarrollándose con normalidad.

Los militantes socialistas de Castellón están llamados a elegir entre dos candidatos a la secretaría general provincial, Ernest Blanch --que ha anunciado su votación en Morella a las 17.00 horas-- y Samuel Falomir, que ha hecho lo propio en l'Alcora a las 10.00 horas.

A las cuatro de esta tarde, Ximo Puig ha sido uno de los 2.098 militantes convocados a estas primarias, en las que van a elegir entre la continuidad que supone Blanch o la renovación que propone Falomir. Ambos, según se ha comentado desde que se inició este proceso interno, serían del agrado del secretario general valenciano, por lo que se prevé que el triunfo no se determine por grandes mayorías. En cualquier caso, solo faltan unas pocas horas para saber si estas estimaciones previas se cumplen o las urnas dan alguna sorpresa, de uno u otro lado.