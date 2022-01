Los hospitales de Castellón evitan la saturación con un 60% menos de pacientes en UCI

La variante ómicron «no se ha traducido en una saturación de los hospitales», pues hace un año en la Comunitat Valenciana había 505 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por las 198 que hay ahora, un 60% menos, dato también extrapolable a la provincia de Castellón, que alcanzó en la tercera ola los 60 pacientes críticos, frente a los entre 25 y 28 entre los que oscilan estas unidades en la provincia durante las últimas jornadas.

Así lo defendió la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en su comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts para explicar la evolución de la pandemia, sobre la que señaló que «es evidente que el aumento de los contagios se está traduciendo en importantes tensiones en nuestro sistema sanitario, especialmente en la atención primaria», aseguró la dirigente autonómica.

No obstante, sin dejar de lado la prudencia, Barceló quiso lanzar un mensaje de tranquilidad porque la sexta ola «nada tiene que ver con la de hace un año». En esta línea aportó que los casos registrados desde el 14 de diciembre, cuando se detectó el primer contagio de ómicron en la Comunitat, suponen ya el 32,4% desde el inicio de la pandemia. Pese a ello, ahora permanecen ingresadas en planta en hospitales valencianos 1.699 personas, frente a las 3.829 que había hace un año. «Hay que mantener la cautela y seguir muy de cerca la situación en nuestros hospitales que, dentro de la complejidad es estable», añadió.

La curva de casos

De hecho, el president de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que esta misma semana «se podría producir el techo de contagios y en una o dos el punto límite de hospitalizaciones».

«Estamos observando siempre lo que dicen los modelos y lo que pasa en otros países», comentó el jefe del Consell y agregó que ómicron «es muy contagiosa y al mismo tiempo con una letalidad y capacidad de hacer daño y generar hospitalizaciones más baja».

«No se trata de relativizar las cifras ni decir que estamos en un proceso de gripalización, pero hay consecuencias menos letales y negativas», defendió el president.

Tanto Barceló como Puig coincidieron en que este escenario se da gracias a la vacunación. La consellera de Sanitat recalcó que de cada 100.000 personas no vacunadas, 28,6 han ingresado en UCI, frente a las 2,9 entre las que sí cuentan con la inyección del suero frente al virus. Y es que los no vacunados tienen 10 veces más riesgo de acabar en una UCI que los no vacunados y seis veces más de fallecer por covid, tal y como apuntan los datos aportados por Ana Barceló en Les Corts.

Dosis de recuerdo

Dentro de la apuesta por la vacunación, Puig avanzó ayer que se están ultimando en estos momentos todos los espacios para la administración masiva de los nuevos grupos de edad. Los treintañeros serán los próximos en ser llamados, pues todo apunta que la Conselleria de Sanitat, de cumplirse la previsiones más favorables, podría empezar a citar ya a este colectivo a partir de la semana que viene en algunos departamentos de salud.

«El proceso de vacunación ha cambiado sustancialmente porque a partir de los 18 años se aconseja la tercera dosis, por eso se plantea una nueva etapa en la vacunación masiva en la Comunitat Valenciana», explicó Puig sobre la estrategia que están abordando desde el Consell.