El frío, como es habitual, ha cogido protagonismo en este primer mes del año. Aunque ha habido inicios de año mucho más helados, este 2022 también está dejando registros negativos en muchos puntos de la provincia.

Sin ir más lejos, el pasado lunes se vivió el día más gélido de esta ola de frío según explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esto desencadenó heladas sobretodo en el interior de Castellón, donde se han rozado los -10 grados.

Una efeméride destacable

Justo en la jornada de este pasado martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se hacía eco en sus redes de un temporal histórico que se vivió en el año 1891 en la misma fecha. Se trata de una ola de frío polar que congeló Castelló literalmente, ya que se registraron temperaturas de -10,4 grados.

#Efemérides: el 18 de enero de 1891 se registraron -8.0 ºC en Valencia, -10.4 ºC en Castelló de la Plana y -2.2 ºC en Alicante. pic.twitter.com/OBQ8Z5rJkw — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 18 de enero de 2022

Previsión del tiempo en Castellón

Las temperaturas seguirán siendo bajas durante toda la semana según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las jornadas que vienen seguirán con la dinámica de estos días, es decir, la mínimas rozaran los 0 grados en los municipios costeros y la máximas no superarán los 14º. En el interior de la provincia los termómetros sí romperán la barrera negativa, llegando incluso a los -8 en momentos puntuales. En lo que se refiere a las precipitaciones tampoco habrá excesivos cambios respecto a los últimos días y no hay previstos episodios de lluvia de importancia.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%.