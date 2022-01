La vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Agnès Noguera, ha reivindicado la importancia del Corrdeor para Castellón y ha asegurado que una vez esté puesta en marcha esta infraestructura, el sector del azulejo logrará reducir sus costes en un 30%. "La cerámica necesita el corredor mediterráneo, como también es esencial para sectores como el del automóvil, las materias primas o el turismo", dicho durante su intervención en la jornada que organiza Mediterráneo.

Noguera ha defendido que el Corredor, además de suponer un menor coste del transporte, supondrá avanzar hacia una intermodalidad que redunde en la eficacia y competitividad de la logística, la disminución del impacto medioambiental del tráfico de mercancías y de ahorro de coste energético. "En la movilidad para los pasajeros, el corredor mediterráneo representa también enormes ventajas, ya que habrá una reducción de tiempos de viajes prácticamente a la mitad", ha afirmado al tiempo que ha recordado que la inversión asociada a su ejecución permitiría crear más de 15.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana, según un informe elaborado para AVE por la Universitat de València y la Jaume i de Castelló, sin contar todas las nuevas empresas que nacerían a causa del crecimiento de la economía y los beneficios directos que generaría. "Con los objetivos de desarrollo sostenible en mente, el corredor mediterráneo nos ayudará a transportar mercancías de una manera más sostenible, ya que el ferrocarril contribuye decisivamente a la reducción de emisiones. En concreto , supondrá un ahorro de 9,7 millones de toneladas de CO2 en 30 años".

"No hemos sido una prioridad"

La vicepresidenta de AVE ha lamentado que durante treinta años unir las ciudades de València y Barcelona, no ha constituido ninguna prioridad. "No tiene sentido y a veces pienso que hubiese sido más favorable para nosotros si el diseño y la priorización de las ingentes inversiones que requiere la infraestructura de la alta velocidad la hubiera planificado un lituano en Bruselas. Probablemente se hubiera invertido con mayor racionalidad y eficiencia", ha dicho a modo de reproche.

Tras recordar que el arco arco mediterráneo concentra el 50% de la población española, el 47% del tejido empresarial, el 63% del tráfico de mercancías portuarias y aporta el 45% del PIB, el 51% de las exportaciones y el 50% del turismo extranjero, Noguera ha remarcado que se trata de "un eje prioritario que reforzará la competitividad del transporte de mercancías y viajeros en nuestro país y, con ello, contribuirá a la generación de empleo y riqueza".

También ha remarcado que en AVE están convencidos que "la racionalidad en la inversión en infraestructuras conduce necesariamente a un diseño circular de las mismas". "Madrid no nos suscita ninguna animadversión, pero si, como parte de la sociedad civil que somos, debemos defender nuestros intereses porque defendiéndolos, no solo perseguimos el mayor bienestar de los valencianos, ciudadanos y empresas, sino del conjunto de España y de la Unión Europea", ha manifestado.

Quiero Corredor

Tras insistir en que los empresarios han estado implicados en la reivindicación del corredor mediterráneo desde hace muchos años, en 2016, y "decepcionados por las promesas incumplidas", decidieron poner en marcha el movimiento #quierocorredor y lo hicieron con con una triple finalidad: unir a empresarios y sociedad civil en la reivindicación; conocer cuál era el estado real de ejecución de la infraestructura e informar de forma periódica al conjunto del país de cómo avanza y conseguir que los responsables públicos, tuvieran la infraestructura como una prioridad. "Los empresarios de toda España no entendíamos, y seguimos sin entender, cómo era posible que la segunda y tercera ciudades de nuestro país no estuvieran conectadas por alta velocidad", ha argumentado. "Tampoco entendemos que los puertos que más tráfico tienen de toda España no tengan una conexión adecuada con Europa que permita llevar en tiempo, precio y de forma sostenible nuestros productos a la zona receptora del 70% de las exportaciones españolas".

Tras asegurar que el proyecto del corredor mediterráneo avanza lento, pero avanza, Noguera ha enumerado los retos que se plantean en la Comunitat. " La puesta en funcionamiento del ancho internacional entre Tarragona y Castelló, la nueva plataforma en ancho internacional entre Castelló y València o túnel pasante de València".

La vicepresidenta de AVE ha concluido resaltando la importancia de que Francia también haga los deberes. "Con las previsiones actuales, nos podríamos encontrar con que el Corredor en el tramo español este terminado desde Almería hasta la frontera francesa en 2024 y sin embargo, los trenes no puedan recuperar alta velocidad hasta llegar a Montpellier".