Acometer las inversiones necesarias para "finalizar ya" el corredor mediterráneo, "con la velocidad que técnicamente sea posible, pero cuanto antes", es la reclamación del Consell que ha plasmado este jueves la secretaria autonómica de Obras Públicas y Movilidad, María Pérez, en la jornada sobre la infraestructura ferroviaria organizada por Mediterráneo, con tal de, entre otras cuestiones, poder mejorar los Cercanías.

"Es necesario avanzar y acometer todas las inversiones necesarias: el túnel pasante de València, la doble plataforma Castellón-Valencia y la conexión con el puerto de Castelló", ha destacado la dirigente autonómica, a la vez que ha justificado el carácter "fundamental" de las mencionadas infraestructuras "porque van a permitir no solo una mejora de la alta velocidad, sino también de elementos esenciales para el futuro de Europa y la competitividad de España como las mercancías y, otra parte importantísima del corredor mediterráneo, como la mejora de las Cercanías".

Consolidación para la movilidad cotidiana

"La finalización del corredor, de la doble plataforma y del túnel pasante en València permitirá una mejora de las Cercanías y las consolidará como el medio de transporte fundamental de la movilidad cotidiana", ha sentenciado la secretaria autonómica.

No obstante, María Pérez ha puesto en valor el trabajo realizado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y su departamento al "poner medidas a corto plazo para que las Cercanías, que sufren un mal funcionamiento en la Comunitat Valenciana, pero especialmente también en la conexión de Valencia con Castellón, que arrastra problemas desde hace ya demasiados años y se han visto acentuados en las últimas semanas, recuperen lo antes posible la normalidad".

"Esto debe cambiar cuanto antes, y contamos con la colaboración del ministerio para avanzar con realidades concretas en la estabilización del servicio y posterior mejora de frecuencias", ha hecho hicanpié Pérez.

Consenso

En su discurso, la autoridad de Obras Públicas y Movilidad ha celebrado que "con el corredor pasa, en estos momentos, algo que es poco común en un contexto de mucho ruido y poca ambición por llegar a acuerdos útiles: es un proyecto de consenso". "Ya no hay voces con influencia mediática que cuestionen la importancia vital de este proyecto para nuestro país y para Europa", ha explicado Pérez, pues según ha dicho "es evidente que no hablamos de una infraestructura sólo para la Comunitat Valenciana, ni solo para las comunidades donde transita, sino también fundamental para para España y para Europa".

Sin más paréntesis

"Son infraestructuras estratégicas en las que se tienen que avanzar, ya no puede haber más paréntesis, más dudas, se tiene que hacer con consenso de todos los ayuntamientos, pero tienen que avanzar y tienen que hacerlo de la mano", ha concluido Pérez, afirmando que "el canal de acceso, el túnel pasante y la doble plataforma son proyectos que tienen que ir y avanzar de la mano, porque si los dividimos o los fracturamos no haremos un buen negocio, no funcionará bien el corredor y estaremos otra vez poniendo parches, cuando lo que queremos ya es una solución definitiva a una infraestructura que lleva demasiados años pendiente".

"Los proyectos que no impulsemos con fuerza ahora, en un momento de inflexión y cambio como el que nos encontramos, no llegarán a tiempo", ha resumido la secretaria autonómica.