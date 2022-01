Los sindicatos denuncian falta de personal en Medicina Interna del Hospital Provincial de Castellón

Los sindicatos UGT y CCOO en el Hospital Provincial denuncian la escasez de personal en el área de Medicina Interna, motivo por el cual mantuvieron este jueves una asamblea.

Sanidad

Así, fuentes de UGT señalan que el problema, que afecta a Enfermeras y auxiliares de enfermería (TCAE), es que el número que existe en la planilla no se respeta a la hora del trabajo. Es decir, aparece un número de trabajadores y luego por bajas, o porque han terminado el contrato, no se producen esas sustituciones. «En un periodo de mañana diariamente debería haber cuatro enfermeras y cuatro auxiliares y muchas veces no es así, a lo mejor hay días en que hay dos de cada. O por la noche que debe haber la mitad de lo que hay por la mañana y solo había una», agregan. «Había una figura de correturnos que también ha desaparecido». En consecuencia, hay problemas también para dar días de asuntos propios, libre disposición, o reducciones por conciliación familiar.

Personal bajo mínimos

Los representantes fueron al despacho del gerente y, según indican estos, les dijo que ya era conocedor y que pondría remedio, que la situación era de pandemia. Sin embargo, matizan los sindicatos: «Por mucha pandemia que haya no puedes tener al personal bajo mínimos o una planta con 34 camas de medicina interna y que 22 sean pacientes totalmente dependientes; no puedes dejar dos o una persona en alguna ocasión»

Señalan que la sanidad pública tiene que ser de calidad. Y, para ello, se deben poner los medios necesarios, porque la disminución de personal, repercute en la atención a pesar de que lo hacen lo mejor que pueden. «No se puede no sustituir a la gente que se pone enferma y tener una plantilla corta», aseveran fuentes sindicales, que añaden que han tenido un aumento importante de pacientes. «No pueden jugar con la paciencia, profesionalidad y salud de la gente», concluyen.

Versión del Provincial

Desde el Provincial defienden que el problema son las bajas por covid del personal y la alta demanda asistencial por la sexta ola que satura los hospitales y obliga a trasladar pacientes covid y asumir traslados del General y La Plana diariamente. «Las incapacidades temporales por covid se sustituyen todas pero pasan unos días entre que se detecta el covid al trabajador y tenemos la baja emitida desde Atención Primaria para poder sustituirlo. Esos días no contamos con los sustitutos», finalizan.