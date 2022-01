El IES Francesc Ribalta ha conseguido la acreditación Erasmus +, una certificación que asegura la capacidad de nuestro centro para desarrollar actividades de movilidad de alta calidad desde 2021 hasta 2027. El IES Francesc Ribalta tiene entre sus principales objetivos la formación en el ámbito internacional y por eso cada año la Comissió Erasmus+ programa y planifica la participación en diversos programas europeos.

Tipos de programas

Los diferentes tipos de programas que se mantienen en la actualidad son el KA 101 2019 y KA 101 2020. En total, nueve cursos de formación sobre inclusión y aprendizaje de idiomas y también sobre el uso de las TIC y nuevas metodologías. Además, también se han concedido cuatro Job-Shadowing.

Cinco países

En el proyecto KA 229 llamado “Health and Daily Routines combined” los alumnos de cinco países, Turquía, Macedonia del Norte, Italia, Polonia y España están trabajando diferentes aspectos de este tema. En diciembre de 2021 los participantes han visitado España y se han realizado actividades, talleres y charlas sobre hábitos de vida saludable y cómo ser feliz ayudando a los demás. Durante este curso y el siguiente se realizarán movilidades al resto de países.

Sentimientos a través del arte

KA 227 llamado “Unpacking Feelings”, en el que alumnos de Chipre, Malta, España y Gales van a trabajar los sentimientos y emociones a través de las artes. Está pendiente de iniciarse y se trabajará durante este curso y el siguiente.

Movilidades internacionales

El proyecto KA 121 2021 consiste en movilidades de larga duración del alumnado, en concreto ahora a final de enero van a ir diez alumnos a un instituto de Irlanda durante dos meses y a principio del curso siguiente irá más alumnado. También un profesor realizará un período de observación. Los objetivos de este proyecto son tres. En primer lugar, modernizar y aumentar la apertura internacional del instituto. En segundo lugar, establecer sinergias, redes profesionales y facilitar el contacto con otras instituciones para propiciar la cooperación y colaboración entre instituciones. Y por último mejorar las competencias lingüísticas del profesorado y del alumnado.

Profesores

En el ámbito de los ciclos formativos se han llevado a cabo los siguientes programas KA202 "The future of the Jobs vs the Jobs of the Future". La semana del 18 de octubre, el centro acogió profesorado de Grecia, Italia, Portugal, Noruega y Hungría para compartir experiencias, metodología y recursos.

Prácticas ciclos

Con el programa de movilidad para el alumnado en prácticas, KA1 una alumna del CFGS de Integración Social, ha estado realizando prácticas formativas en un centro juvenil de Alemania, durante 3 meses. Por otro lado, alumnos del ciclo de Animación Sociocultural y Turística, se encuentran haciendo una estancia de prácticas formativas en un centro cultural español en Estocolmo.