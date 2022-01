Por tanto, es ya una realidad que los creadores de contenido, periodistas etc. están haciendo servir Twitch, YouTube, Spotify y muchos otros canales para crear sus comunidades de seguidores y de esa forma llegar al mismo número de usuario o incluso superior al que llegan los medios tradicionales.

En este paradigma, en Castellón tenemos la suerte de tener un representante en lo más alto. Se trata de Nacho Amela, un castellonense de pro que aunque actualmente reside en Barcelona por su contexto laboral asegura que: "Tengo las raíces muy metidas en 'la terreta', estoy orgulloso de ser de Castellón y del CD Castellón, y aunque vivo fuera desde hace poco más de diez años, vuelvo siempre que puedo a mi ciudad y mantengo intacta la relación mi colla de siempre".

Este joven de 29 años se fue a la ciudad condal cuando recién cumplía los 18, siguiendo los pasos de su hermano Diego, a quien reconoce haber tenido siempre como un referente. Una vez allí empezó a labrarse una carrera laboral que parece no tener techo.

Después de trabajar en diferentes empresas del sector, acabó recalando en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), y al mismo tiempo empezó junto a la también castellonense Rocío Vidal el proyecto de un canal de YouTube conocido como La gata de Schrödinger, de temática científica y que actualmente cuenta ya con más de 500.000 suscriptores.

Nacho reconoce que este canal, en el que aún trabaja, ha sido un trampolín para él, ya que posteriormente le ha abierto la puerta a trabajar junto a Jordi Wild en The Wild Project.

Cuando decimos que Nacho está en lo más alto no exageramos, ya que esta misma semana The Wild Project, el programa donde trabaja actualmente, ha sido sido galardonado con el premio Esland al mejor 'Talk Show del año'.

Para poner en contexto este reconocimiento, hay que saber que es el equivalente al 'Balón de Oro' de los programas en formato podcast y entrevistas. Y no es nada extraño que tanto Jordi Wild, presentador de este programa que tiene emisión dos veces a la semana, como Nacho tertuliano y realizador del mismo obtengan este trofeo, puesto que es más que probable que sea el podcast de habla hispana más escuchado en la actualidad.

Este programa, que se puede encontrar fácilmente en Spotify y YouTube, se basa en entrevistas o charlas de forma distendida con invitados de todo tipo; desde científicos, periodistas y divulgadores, hasta jugadores de póquer o incluso el herpetólogo​ Frank Cuesta.

La cara visible es Jordi Carrillo, más conocido como Jordi Wild, quien es el director y creador del programa, y Nacho es su mano derecha, ya que empezó a contar con él apenas echaba a andar el proyecto.

"Mis funciones son básicamente hacer tareas de realización, edición e incluso la miniaturas de los vídeos, pero hubo un día en que Jordi empezó a introducirme en las entrevistas, me pedía opinión sobre algunos temas concretos que trataba con el invitado etc. Esto provocó que los seguidores sintieran cierto morbo por conocer a ese tal Nacho que hablaba en los programas pero que no mostraba nunca su cara".