Los inventos de Castellón se quintuplican en un año y 'cazan' inversores

La cantera de investigadores de Castellón genera cada vez más invenciones que llegan al mercado a través de patentes cuyos derechos adquieren empresas e instituciones públicas de toda España. El interés crece y en la Universitat Jaume I (UJI) la Oficina de Transferencia ha pasado de recibir cinco invenciones en el 2020 a 26 en el 2021, quintuplicándose en solo un año, siendo este atípico por el contexto covid. «La Universitat ha apostado con mayor énfasis por fomentar la transferencia de conocimiento. Entre ambos ejercicios suman 31 comunicaciones, de las que han salido siete patentes: cinco ya licenciadas (en manos de empresas) y otras dos en pruebas por compañías con alto interés», declaró el vicerrector adjunto de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la UJI, David Cabedo. 2001 ha sido especialmente prolífico: de 26 ideas, se han solicitado cinco patentes y un modelo de utilidad para proteger proyectos, además de protección de tres software de robótica subacuática, psicología educativa y psicología clínica. Otras seis se hallan en prueba de concepto --con fondos del Ministerio o la Universitat-- para acercarlas al mercado.

Las patentes más recientes de la UJI

Otra acción de transferencia es la contratación de I+D y servicios tecnológicos. «Son contratos bilaterales entre universidad y empresas o instituciones. En 2021 la Universitat ha facturado más de 4 millones de euros por ello. Estamos contentos de que las empresas hayan seguido colaborando. La cifra va creciendo», señaló el también presidente de la Red de Parques Científicos Valencianos.

Diversidad de áreas

Cabedo incidió en que las invenciones made in Castellón registradas corresponden a áreas muy variadas: producción y almacenamiento de hidrógeno, alimentación de dispositivos de bajo consumo, producción de productos fitosanitarios ecológicos, implantes dentales, cerámica, generación eólica o software sobre métodos in vitro.

«Actualmente, la UJI tiene 5 invenciones recientes licenciadas ya a empresas; la mayoría no son de Castellón. Una es de recubrimientos osteoinductores para implantes dentales (para Ilerimplant SL. (Lleida). Otra patente es una lámina catalítica de óxido de níquel, orientada a la producción de hidrógeno (a H2B2, fábrica de electrolizadores de Sevilla); el software Please app (a TEA Ediciones, en toda España); otro software Makesense api rest para crear bots o dispositivos que interactúan on line con usuarios de instituciones o empresas (para Semantic Bots, spin off de la UJI); o un protocolo para medir la biodegradación (cedida a otra spin off provincial, Cebimat).

Además, otras dos tecnologías surgidas en la UJI podrían formalizar pronto su adquisición y están en pruebas financiadas por las entidades con interés. «Una es la baldosa cerámica que actúa como pulsador y una empresa testa ya si es viable su producción industrial. Otro es un software, Sonreír es divertido (para prevenir y tratar trastornos emocionales, como depresión, con estrategias para mejorar el estado de ánimo), y que evalúa el Servei Balear de Salut». Para este 2022, la UJI ha iniciado 24 nuevos proyectos de I+D+i con 2,3 millones de fondos estatales. Una cuna de posibles ideas a patentar y transferir, al igual que otros proyectos de institutos y grupos de investigación de la UJI en áreas como imagen, materiales avanzados, plaguicidas, robótica submarina, tecnología cerámica, humanidades o psicología, etc.