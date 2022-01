La hostelería en Castellón resiste otro invierno con el 50% de reservas en terrazas

Las terrazas se imponen en Castellón, pese al frío. El respeto hacia el covid y el miedo al contagio ha consolidado la preferencia de los castellonenses por consumir en los espacios al aire libre de bares y restaurantes, incluso ahora, en el segundo invierno de pandemia que afronta el sector en Castellón. Si antes del covid las reservas en terraza suponían una cuarta parte, ahora su cuota ha escalado al 50% y llega para quedarse, pese a que este enero --a diferencia el anterior-- ya no hay restricciones de aforos en el interior (salvo el reparto de comensales en mesas de 10).

«La hostelería se está defendiendo cómo puede, habida cuenta de las circunstancias de la sexta ola. Hay mucha gente en cuarentena, y está haciendo un invierno frío. Pero sin duda, la tendencia a espacios exteriores ha llegado para quedarse. Cada vez las terrazas se preparan mejor para ello, con estufas y toldos», explicó el vicepresidente ejecutivo de la patronal turística Ashotur, Luis Martí.

Según fuentes consultadas de estos establecimientos, el perfil que elige terraza es el de familias con hijos y de mediana edad. Pero también el no vacunado, aunque en este caso por obligación, pues «sin pasaporte covid no puede entrar en el interior de los locales, n siquiera para ir al baño».

El papel de los ayuntamientos

El coronavirus y las medidas de limita el aforo en interiores para evitar contagios en el 2021 motivaron muchas autorizaciones para ocupar espacio público y ampliar terrazas, peatonalización, etc. Pero muchas concesiones expiran ahora. «Sería necesaria «una mayor flexibilidad en las licencias para que los locales se adapten a esta tendencia», apuntó Martí.

Diversas voces de la hostelería añadieron que «los ayuntamientos tienen que ayudar todavía en estos momentos y permitir colocar elementos como cerramientos». «La normativa dependiendo del ayuntamiento es distinta. Hay consistorios que obligan cada noche a recoger los muebles de las terrazas y es un trabajo adicional. Otros sí permiten cerramientos en terrazas e instalar calefactores y es una facilidad, pues aún es una época complicada», agregaron.

En el día a día, por ejemplo, desde Giuliani’s Grupo Gastronómico, con su CEO Álvaro Amores al frente, apuntan que «en Taberna Machete, el interior del local se usa solo si llueve o si alguna persona más mayor que no tolere tanto el frío lo pide. De lo contrario, en el contexto del covid, la gente siempre quiere terraza. La nuestra está en pleno centro, decorada y acondicionada con estufas. Es agradable», manifestaron. Aún con la variante omicron en expansión, los castellonenses no perdonan el fin de semana. «Los viernes noches la gente sale mucho, sobre todo, después del tardeo, del afterwork. Es un perfil más joven que se reúne con amigos. El sábado, sobre todo, son jóvenes y parejas con hijos ahora en invierno se opta más por salir a comer y tardeo. Incluso con frío, las terrazas se llenan más. Y como anécdota, en Giuliani’s Salera hay más preferencia por el salón exterior, aunque es cubierto», aseveran fuentes de la compañía.

Las claves de la hostelería postpandemia TELÉFONO MÓVIL. Según la plataforma digital de reserva de restaurantes The Fork (el Tenedor), este 2022 irá a más la reserva on line vía móvil. En 2021 en España fue del 89%. SÁBADO ‘PREMIUM’. El día preferido para ir a los restaurantes es el sábado (27% de reservas). Le sigue domingo (19%) y el viernes (18%). Todos en horario de comida (55%). ANTICIPADA. La pandemia, según el portal, ha propiciado reservas para comer con más antelación: casi 12 horas de media frente a las 6 que se hacían en 2019.

Pronto abrirán más locales que ahora 'hibernan'

En un par de meses, entre los festejos de la ciudad y la inauguración de la temporada de Semana Santa, serán más los locales que abran en el Grau y Benicàssim, entre marzo y abril, pues muchos cierran en la temporada de invierno. Desde otro grupo hostelero, Olivia, su director, Rubén López-Vera, portavoz de Hostelería de Ashotur, comparte que en estas fechas «se han disparado las inversiones en estufas porque no hay otra manera de aclimatar las terrazas frente al frío y la humedad de la zona, incómoda». Y añadió: «Seguimos intentando conseguir que los ayuntamientos nos permitan instalar más mesas y más capacidad para poder aprovechar las terrazas. Nos gustaría más compromiso de los consistorios a la hora de elaborar un reglamento urbanístico que ayude al hostelero y facilite, por ejemplo, colocar pérgolas, que sean unificadas y conceder ayudas. Tampoco se puede tampoco poner un cerramiento sin control». En su caso, «los clientes, sobre todo, no tanto la gente joven, pero sí mayores y de mediana edad, tiene más miedo y prefieren terraza. Hemos pasado una Navidad dura por cancelaciones muy elevadas, pero, ¿quién no ha tenido casos de covid o sospecha en su familia? En casi todas ha ocurrido». Con todo, la hostelería mantiene ritmo y como día fuerte de reservas el sábado «haya covid o no. Pese al virus, se sale el fin de semana. Viernes noche; sábado al mediodía y noche; y el domingo, más familiar, cuando se busca más la terraza al mediodía».

Castelló sigue revisando licencias "caso a caso" y evaluará la regulación de los cerramientos este año El concejal de Actividades en Castelló, Jorge Ribes, explicó que de manera extraordinaria durante la pandemia se concedieron 500 licencias para ampliar terrazas, de las cuales algunas expiraron el 31 de diciembre pasado y otras lo harán el 31 de enero. Con todo, se revisará «caso a caso» para ver si se prorroga, puesto que hay zonas donde sí se podrá consolidar --y así ha ocurrido en Huerto de Mas, calle Navarra, etc. -- pero en otros casos, donde se han producido quejas por ruidos, no será posible. En cuanto a los cerramientos de terrazas, Ribes señaló que tiene pendiente abordar este tema con una ordenanza en este 2022. En Benicàssim, con numerosos establecimientos de restauración, como extra, desde el consistorio indicaron que «se optó por peatonalizar pero solo en temporada alta».



El interior lo tiene más complicado: El sector mira a la primavera y al bono de turismo

INFORMA: JAVIER ORTÍ. Si en la capital y la costa los comensales prefieren las terrazas como entorno más seguro ante el covid, en municipios del interior, como en la comarca de Els Ports, cumplir con esta preferencia se perfila algo más complicada y tienen toda la esperanza puesta en la primavera, con mejor tiempo, y el nuevo bono turístico que incentive las visitas de particulares y grupos. «Aquí, en Morella, y en la zona, el duro invierno con temperaturas particularmente bajas impide el servicio de terrazas y el tramo se limita a servir en los comedores interiores», explican hosteleros. Es el segundo invierno consecutivo de pandemia, con menos restricciones que el pasado --apenas los diez comensales por mesa en interiores; y el pasaporte covid para el acceso dentro--, pero con todo, aún lejos de la ansiada vuelta a la normalidad.

La dureza del invierno en Els Ports limita las comidas a comedores interiores

Dos años difíciles

«Para la hostelería se antoja ya muy largo. Se arrastran dos años de restricciones de uno u otro tipo. Y este arranque de 2022 está siendo particularmente difícil dada la virulencia de la sexta ola, restricciones y el duro frío invernal», lamentan desde la asociación comarcal de empresarios Assetmico.

En este sentido, se pronuncia Pablo Ripollés, gerente del Hotel Cardenal Ram de Morella, alojamiento también con zona de restauración. «Muchas reservas se caen en el último momento por positivos de comensales o allegados, no tenemos la tranquilidad de tener una mesa hasta que llegan al establecimiento», ejemplifica.

«La sexta ola se nota y se cancelan reservas de ‘positivos’ a última hora», indican

Sant Antoni, primer varapalo

En una línea muy similar se pronuncia Carlos Gutiérrez, del restaurante Casa Roque, para quien «la sexta ola se está notando mucho. La cancelación de fiestas como Sant Antoni han marcado el mes de enero y nos han visitado menos turistas que otros años».

Otro factor que dificulta el trabajo de los hosteleros es el duro invierno. «Las temperaturas tan bajas que ha hecho estas semanas imposibilitan pensar en terrazas, nos limitamos al interior y tenemos aún la restricción de diez comensales por mesa», agregó al respecto Ripollés. Una restricción a la que se suma la petición de comensales. «Aunque en interiores ahora no hay restricciones de aforo los clientes solicitan estar más separados entre mesas --de motu propio--, y no trabajamos con la misma capacidad que antes», ejemplifica Gutiérrez.

Por todas estas circunstancias, el sector de la hostelería de los municipios de interior mira con ilusión la llegada de primavera y del buen tiempo. «La puesta en marcha del bono turismo de la Generalitat se empieza a notar y los visitantes muestran interés por reservar», destaca Ripollés. Con todo, añadió, «esperamos poder recuperar demanda a partir de Pascua, con una mejor climatología y, esperamos, con una menor incidencia del virus».