Sara no tiene un canal de Twitch o de Youtube con millones de seguidores que llegue a la práctica totalidad de los jóvenes de este país. Su perfil de TikTok o Instagram, en caso de tenerlo, no será el más popular en estas redes sociales. Sin embargo, sin querer desmerecer a Ibai y demás ‘influencers’ patrios, lo cierto es que su ejemplo sería tan positivo como el que más para las nuevas generaciones. Y estamos hablando de una joven de la ‘terreta’, de Vila-real, que después de conseguir el Premio Extraordinario Final de Grado que le acreditaba como la mejor alumna de cada uno de los cuatro cursos de Psicología de la UJI de su promoción, ahora ha sido nombrada la mejor graduada de España en esta carrera del Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica.

Cuestionado por el secreto para atesorar todos estos reconocimientos, la brillante egresada responde lo siguiente: “El secreto está en la constancia y en la disciplina. No me considero especialmente inteligente, pero puedo estar horas y horas estudiando”. La joven de 23 años afirma que otra clave para concluir la carrera con 9,3 de nota final, como fue su caso, “es no querer compararte con nadie. Tienes que hacerlo lo mejor que puedas sin importarte sacar un 10 o un 7. No puedes anteponer tu salud a las notas porque si no te conviertes en tu peor enemigo”.

Listado de premiados en el Ranking Nacional de 2021 de la Sociedad Española De Excelencia Académica – SEDEA pertenecientes a la Universitat Jaume I, con su posición a continuación: Sara Fernández Buendía: 1/40 en Psicología Fátima Gómez Cáneba: 3/25 en Traducción e Interpretación Jaume Luis Gómez: 5/70 en Ingeniería Industrial Óscar Navarrete Aliaga: 7/25 en Química Vanessa Gumier García: 18/25 en Traducción e Interpretación Carlos Fossi: 30/40 en Ingeniería Mecánica Paula García Montón: 54/60 en Derecho Joaquín González Álvarez: 59/70 en Ingeniería Informática

Sara Fernández Buendía ya sacó un 9,5 de nota final de Bachillerato en el IES Miralcamp de su población natal y recuerda que “desde Primero de ESO ya sabía que estudiaría Psicología. La gente me decía que estudiara mejor Psiquiatría, que tenía más salida y como psicóloga me iba a morir de hambre, pero aunque casi me convencen no me he arrepentido ni un día de estudiar lo que quise”. De hecho, tras concluir la carrera cursó también en la Universitat Jaume I un Máster de Psicología General Sanitaria, en la actualidad está realizando el Doctorado en el mismo centro universitario de Castelló: “Estudiar en la UJI me ha gustado mucho. No sé cómo será en otras universidades y es normal que algunas asignaturas te cuesten más que otras, pero hay que saber de todo”.

Atención psicológica gratuita en Castellón

A la hora de desvelar el porqué de estudiar Psicología y no otras carreras, Sara desvela lo siguiente: “En mi adolescencia me pregunté qué daría sentido a mi vida, y era aportar algo a la vida de los demás”. De hecho, en la actualidad, al margen de sus labores de investigación en Labpsitec está atendiendo pacientes en la UJI: “Cuando los pacientes que atendemos entran dentro de alguna investigación la asistencia es gratuita. Hay gente en Castellón que lo desconoce, pero si te adaptas es una buena opción”.

Sara afirma así que entre la investigación y la atención a pacientes no se decanta por ninguna, aunque ciertamente las ve íntimamente ligadas: “La investigación es lo que enriquece la práctica clínica. Así puedes mejorar tu servicio, al final no deja de ser formación”. De hecho, como en otras disciplinas considera la protagonista de esta historia que la actualización de los profesionales es fundamental: “Queda mucho margen de mejora en la psicología en este país. En primer lugar concienciar a la formación de que reciba ayuda cuando la necesita, y después formar a los profesionales para que atiendan con lo que funciona y no se queden en los manuales que estudiaron en su día”.

Añade al respecto la joven de Vila-real que “hay que adaptar el tratamiento a las necesidades de la gente porque no todas las formas de trabajar valen y hay que tener capacidad crítica para saber lo que funciona”. Dentro de las múltiples ramas con las que podría decantarse a la hora de afrontar su carrera laboral, en un principio se queda con la psicología infantil destinada a los niños: “Actualmente mis pacientes son adultos, pero es lo que me gustaría. Ayudar a los niños a superar casos diagnosticados de depresión, ansiedad, estrés post traumático, trastornos obsesivo compulsivo…”.

Sobre la primera posición el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica, Sara destaca que no solo tuvieron en cuenta sus calificaciones: “Creo que también valoraron mi experiencia investigadora porque en la carrera estuve tres años formando parte del programa Estudia e Investiga en un grupo de neuropsicología y en el último curso ya me integré en el grupo actual del Doctorado”.

