Por unos bous al carrer libres de covid

Un total de 53 aficionados han asistido en Castellón a las tres jornadas de formación de los colaboradores voluntarios para ejercer de coordinadores covid en los festejos taurinos que puedan celebrarse en la provincia en los próximos meses.

Alta participación

La última de ellas destacó por la alta participación, con más de una treintena de asistentes en la Casa dels Caragols. La impartieron el director territorial de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública en Castellón, Miguel A. Guillén; la técnico de Espectáculos de la dirección territorial, Estefanía Lleixá; y el responsable de los asuntos taurinos en el Colegio de Enfermeros de Castellón, Luis Garnes. A partir de ahora, los asistentes estarán habilitados para actuar como coordinadores covid en los festejos taurinos que se celebren en sus municipios, para lo que recibirán un documento oficial expedido por la Conselleria que les acreditará como tales.

Medidas sanitarias

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, se mostró muy satisfecho por la repercusión y buena respuesta de peñas y organizadores: «Hemos comprobado su madurez por cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de Sanitat», expuso. «Con estas jornadas lo que se pretende es sumarse al carro de la prevención, la precaución y la prudencia», detalló Ángel, recordando la norma de septiembre del 2021 para recuperar la celebración de festejos de bous al carrer, que pasa por aplicar las instrucciones de Sanitat (mascarilla, distancia, escalonar entradas y salidas, desinfección del recorrido, no permitir fumar y beber, etc). También acentuó la coordinación entre los directores de festejos, policías locales y autonómica y peñas.

Arranque del año agridulce

El presidente de la federación de peñas, Vicente Nogueroles, señaló que «tras mucho esfuerzo, reuniones y pedagogía por parte del sector y las administraciones públicas se ha conseguido iniciar el año con festejos de bou al carrer con total normalidad». Desde la Conselleria recordaron los eventos realizados en enero en Benicàssim, Geldo y Orpesa del Mar por las fiestas de San Antonio.

No obstante, Nogueroles, señaló que «tenemos cierto sabor agridulce porque muchos ayuntamientos y localidades han aplazado las fiestas». En cambio, desde la Conselleria agradecieron la responsabilidad de estos alcaldes, convencidos de que la contención actual redundará en mayores posibilidades futuras.

Un 2022 con normalidad

No obstante, Nogueroles insistió en que los taurinos «son festejos seguros, nos ampara que los realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2021 no evidencian ningún contagio; por lo que animó a los ayuntamientos ser valientes y a los organizadores en confiar en las medidas que se están adoptando y en no suspenderlos». «Este año --dijo-- tiene que ser el de la recuperación total y el bou al carrer tiene que adaptarse a esta normalidad. La pandemia es algo que va a pasar», abundó Nogueroles.

Algunos municipios ya han tomado la delantera, como la Vall d’Uixó, que entre abril y mayo prevé exhibir 20 toros cerriles, como publicó este diario.