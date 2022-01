Ucranianos en Castellón: "Mi mayor miedo es que le pasara algo a mi familia, mis amigos"

La comunidad ucraniana de Castellón vive con máxima preocupación la escalada del conflicto. Así, en la provincia hay empadronados cerca de 1.400 ciudadanos del país del Este, muchos de los cuales llevan décadas asentados en las comarcas castellonenses. Además, hay que añadir los lazos que unen a muchos castellonenses con las familias ucranianas.

"Escalada"

Mediterrráneo ha podido hablar con algunas personas que forman parte de la colonia ucraniana en Castellón. Es el caso de Yulia Sabetska, que trabaja en el sector del azulejo, en el área de exportación. "Llevo en Castellón desde el 2011, que fue cuando empecé a estudiar en la UJI", señala. "Me preocupa la escalada de los hechos últimamente, porque la guerra como tal lleva desde el 2014 sin parar, aunque no se hable mucho de ello. No es algo que pasó de un día para el otro", añade.

"No se puede estar en pánico continuo"

Por otro lado, señala Yulia, "la gente allí ya está bastante acostumbrada a ese tipo de noticias, llevan 8 años oyendo todos los días sobre la guerra y la muerte; al final no puedes estar en pánico continuo, así que las personas se adaptan y siguen con su vida lo mejor que pueden".

"Mi mayor miedo"

No obstante, añade esta joven ucraniana, mi mayor miedo sería que pasara algo con mi familia, mis amigos, naturalmente. Están bastante lejos del foco de la guerra, pero nunca se sabe", señala. "Soy de Ivano-Frankivsk, está en la parte Oeste del país, cerca de Lviv", añade. "Fui justo antes del covid, en enero de 2020; luego ya no pude ir, porque la situación del covid allí era muy inestable y me daba miedo que me obligaran a quedarme de cuarentena allí más de lo que me puedo permitir de vacaciones".

"Ese conflicto nos afectará a todos"

Preguntada por lo que considera que debería hacer la comunidad internacional, señala "no soy ninguna experta en la política y menos en las guerras, pero creo que con mostrar su apoyo ya están haciendo bastante, porque al final ese conflicto nos afectará a todos, a los ucranianos, a los europeos, etc. Me temo que se extendería más allá de Ucrania", añade. Aparte, "el impacto económico que puede tener, la subida de los precios del gas, etc.

"Que nos dejen elegir nuestro futuro"

"Mi deseo es que nos dejen en paz, nos dejen tranquilos y nos dejen elegir nuestro futuro». Así de claro se expresa Leonid Rogalsky, quien lleva 21 años residiendo en Castellón. "Los que son ucranianos, ucranianos, no quieren estar con Rusia y ven su futuro más con Europa.

Una vida mejor

«Vine aquí en busca de una vida mejor», señala Rogalsky. «Entonces eran tiempos bastante revueltos también en Ucrania. Aunque ya estaba independiente la cosa estaba muy tensa y nuestra familia preferimos buscar un mejor sitio para vivir», apunta. «Primero vine yo y después mi mujer y la hija», añade. Actualmente trabaja en una fábrica del sector azulejero. Sus suegros, cuñados y primos residen en Ucrania. «Está todo muy tenso, este fin de año fuimos a visitar a la familia. Nosotros vivimos en el centro del país».

Moralmente preparados

Cuando se le pregunta por sus compatriotas, señala que «moralmente están preparados para lo peor», apunta Leonid, añadiendo que tiene «mucho miedo». «Cuando hablamos con gente de allí nos llegan a decir que de allí no pasarán, que no dejarán que entre nadie; es muy preocupante», apunta a Mediterráneo.

"Ucrania ha sufrido mucho a manos de Rusia"

«A mí me gustaría que la gente tenga posibilidad de elegir; como el caso de nuestro país. Ucrania lleva muchísimos años, por no decir siglos, que no quiere formar parte del imperio ruso, luego de la URSS, pero siempre ha pasado algo. Ucrania ha sufrido mucho a manos de Rusia. El siglo pasado Ucrania vivió el Holodomor, la gran hambruna que devastó territorio ucraniana en la que murió muchísima gente cuando «siempre había sido el granero de la URSS», relata.

"No se habla de la guerra"

Alex Vervitsky vino a Castellón en el 2006 en busca de trabajo. Es comercial de exportación del azulejo y reside en el Grau, con su familia. Es de Nicolaev, a unos 100 km de Odessa, zona rusoparlante. «En Ucrania sigo teniendo familia. Mi hermana y mi madre están allí; hablo con ellas todas las semanas». «Sobre la guerra no se habla, como llevamos viviendo ocho años con el conflicto, desde el 2014, ya nos hemos acostumbrado a esto», dijo. «Ya el año pasado hubo una situación similar, que decían que era posible una invasión rusa, pero ni lo hemos hablado.

El riesgo real de una invasión

"Somos conscientes de que es esta vez es lo más probable. Pero va a ser un conflicto muy fuerte y va a haber una fuerte resistencia por parte de los ucranianos, pero entendemos que no van a venir a hacer masacres, van a hacer todo lo posible por evitar muchas víctimas. Tememos una invasión pero si entran sabemos qué puede pasar más o menos, su idea es cambiar el gobierno y poner uno prorruso e incluir a Ucrania en la unión euroasiática, que la OTAN vuelva a las fronteras de 1997», señala Alex.

Pone en peligro la paz de toda Europa

Añade que esta situación va a afectar a todos, porque va a cambiar las reglas del juego y pone en peligro la paz de toda Europa. Todo está globalizado", recuerda Alex.

Efectos económicos: azulejo, arcillas y gas

"Si hay una crisis económica en Rusia, una devaluación del rublo, esto va a afectar a toda la zona», con lo que también tendrá consecuencias económicas. «Somos exportadores. Si cae la venta en esa zona, van a caer los ingresos de las empresas españolas. Aquí en el sector cerámico dependemos de arcilla de Ucrania. Si va a haber una invasión puede que el suministro se corte, lo que va a suponer que todas las fábricas que están aquí van a parar hasta encontrar una alternativa a la arcilla ucraniana. ¿Qué va a pasar con el precio del gas? Con la invasión puede crecer, lo que puede ser un desastre para todos los fabricantes de Europa.

La gente intenta vivir su vida normal

Estuvo en mayo del 2021. «Si no pones la tele cuando estas en Kiev, la gente vive la vida normal, si no vas a Dombas, el resto del país intenta vivir su vida normal», añade