La Conselleria de Oltra asume las residencias de la Vall d'Uixó y Benicarló

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas asumirá la gestión de las residencias municipales de la Vall d'Uixó y de Benicarló, tal y como habían reivindicado los consistorios.

Las residencias afectadas

En concreto, el departamento de Mónica Oltra anunció este miércoles que ya ha iniciado el traspaso de competencias de las residencias de titularidad de entidades locales a la Generalitat, de acuerdo con el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana. En el caso de la provincia de Castellón la medida afecta a las residencias de mayores Sant Bertomeu de Benicarló y Sagrada Familia de Vall d'Uixó, así como de los centros para personas con diversidad funcional El Collet y San Francesc de Benicarló.

Proceso progresivo

El director general de Infraestructuras Sociales, Enric Juan, ha explicado que se trata del inicio de un proceso progresivo de transferencia de infraestructuras y equipamientos de atención diurna, ambulatoria y residencial de titularidad de las entidades locales, encaminado a una "ordenación del sistema público de servicios sociales" según la ley impulsada por el departamento de Igualdad. La Generalitat tiene previsto asumir en toda la Comunitat 39 residencias de gestión municipal pero se ha iniciado el proceso con 10.

Competencia de la Generalitat

El director general ha recordado que la gestión de la atención que prestan estos centros es "competencia exclusiva de la Generalitat", mientras que la atención primaria, que es toda aquella relacionada con la gestión de prestaciones, como la dependencia o la renta, corresponde a los Ayuntamientos.

De esta manera, ha señalado, la cesión de la gestión de estos centros permitirá que la red residencial tenga un único titular, que es la Generalitat, por lo que los ayuntamientos podrán liberar fondos para destinarlos a "recursos para la prevención y la promoción de la autonomía personal, promocionando la atención domiciliaria".

Comisión bilateral

El paso que sigue ahora es el nombramiento de las personas que formarán parte de la comisión bilateral entre Conselleria y Ayuntamiento, para seguir la hoja de ruta y efectuar el traspaso de estos centros asistenciales a la Generalitat.

"Un respiro" y "buenas noticias" para los ayuntamientos

La alcaldesa, Xaro Miralles, subraya que “el caso de Benicarló es único en toda la Comunitat Valenciana”. El consistorio, “con nuestro tamaño y recursos, gestiona tres residencias y dos centros de día, por lo que este cambio supondrá un respiro”, añade Miralles. Informa Alba Boix

Desde el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó la edila de Bienestar Social, Marián Artero, señaló en redes sociales que, son "muy buenas noticias por parte de la Conselleria, pese a que todavía estamos esperando a recibir la carta" de notificación.

Petición

Esta noticia llega tras la petición formulada en noviembre por parte de los Ayuntamientos de Benicarló y la Vall d’Uixó, en la que exigían a la administración autonómica que asumiese las competencias en los centros asistenciales de ambos municipios, en cumplimiento con la Ley 3/2019, de 19 de febrero de Servicios Sociales; también solicitaban una comisión bilateral que marcase una hoja de ruta, con los pasos y fechas a seguir.

Particularidades

También solicitaban que se les atendiese atendiendo a sus particularidades porque los contratos programas son un modelo común para todos los ayuntamientos pero no tienen en cuenta que no son todos iguales. En él se fijan unas cantidades económicas que no son suficientes para cubrir los gastos que generan estas residencias a los ayuntamientos, cuando son una competencia impropia como recoge la ley. En el caso de la Vall d'Uixó por ejemplo la gestión del Hogar Sagrada Familia le supone un importante desembolso económico que además ha aumentado con el covid y en el caso de Benicarló gestiona 3 residencias y 2 centros de día a través de un organismo autónomo con más de 300 personas a su cargo, entre usuarios y trabajadores.