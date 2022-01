El pasaporte covid se prolongará como única medida anticovid

La Comunitat Valenciana mantendrá a partir del próximo lunes la obligatoriedad del certificado covid en espacios hosteleros y de ocio, cines, sedes festeras o gimnasios, entre otros establecimientos. Para ello, pedirá de nuevo el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), según anunció el president de la Generalitat, Ximo Puig. Esta misma semana se reunirá la comisión interdepartamental para analizar la evolución de la pandemia y, según Puig, la posición inicial es mantener las restricciones actuales, que consisten en el pasaporte covid y el uso de la mascarilla y la distancia social.

Ante el fin de la vigencia de la obligatoriedad de presentar el certificado en determinados espacios interiores con concurrencia de personas el próximo día 31, el president afirmó que, desde la prudencia, se mantiene la idea de no rebajar las medidas actuales y, si los técnicos de Salud Pública así lo indican, se pedirá al TSJCV la autorización para mantenerlo.

Puig explicó que todavía «estamos en medio de la pandemia aunque se están estabilizando los datos de hospitalizaciones y de pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI)», y recordó que el año pasado por estas fechas el porcentaje de contagios era 12 veces inferior al actual pero había casi el triple de hospitalizados. Y es que esta sexta ola se está dejando notar con más fuerza en los centros de salud.

Objetivos del pasaporte

El jefe del Consell insistió en que el certificado covid ha ayudado a generar una mayor seguridad en los espacios de ocio cerrados, a mantener «una tensión positiva» en cuanto a la prudencia ante el virus, y animó a la vacunación, gracias a la cual se han mitigado las muertes por coronavirus.

El president defendió que se ha intentado acompasar las restricciones a la evolución de la pandemia, y en la Comunitat no hay ninguna medida más allá del certificado covid y la mascarilla, la distancia social y la higiene. Y es que, a diferencia de otras autonomías, la Generalitat optó antes de Navidad solo por el pase covid como medida disuasoria frente al virus y rechazó la implantación de otras restricciones más duras.

Debate político

El debate sobre la idoneidad de seguir aplicando el certificado covid llegó ayer a les Corts. El PSPV defendió su vigencia para acceder a ciertos espacios, mientras Ciudadanos y Vox reclamaron que no sea obligatorio a partir del 31 de enero. Por su parte, tanto Compromís como Unides Podem se mostraron a favor de evaluar la necesidad de nuevas medidas y el PPCV no quiso posicionarse al considerar que no dispone de datos suficientes.

Así lo expusieron representantes de los seis grupos de les Corts cara a la decisión que abordará la próxima comisión interdepartamental de la Generalitat ante la evolución de la sexta ola, que no deja de marcar récords de contagios. Una vez más la disparidad de opiniones dentro del Botànic a cuenta de las restricciones se pone de manifiesto, así mientras los socialistas defienden mantener el actual marco, sus socios de gobierno piden ir más allá y plantearse posibles nuevas acciones.

La polémica por el pasaporte covid llegará mañana ante el TSJCV, donde hay convocada una cacerolada para reclamarle que no vuelva a avalar esta medida.

La opinión de la hostelería

La patronal hostelera de Castellón lo tiene claro: alargar el pasaporte covid «no tiene ningún sentido». El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, aseguró que esta medida, teniendo en cuenta la variante ómicron y la multitud de contagios, a pesar de estar vacunados, no tiene la misma eficacia de cuándo se planteó. «Al principio, igual sirvió para disuadir a los no vacunados, pero ahora los que no lo han hecho no lo van a hacer», afirmó, al tiempo que remarcó que, dado que los meses de enero y febrero son los más flojos para el sector, no tienen previsto ninguna protesta al respecto y acogerán la prolongación de la medida con resignación.

Qué ocurre en otras comunidades

Cantabria y Asturias han sido las primeras regiones que han decidido eliminar la obligatoriedad del pasaporte covid, aunque se prevé que en los próximos días más autonomías puedan seguir sus pasos.

De momento, Cataluña estudia si lo mantiene o no, al igual que Andalucía, mientras que otras como Baleares o Galicia ya han anunciado que no tienen intención de modificar esta medida, que también se ha prolongado en Aragón.