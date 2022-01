Día de contrastes muy fuertes de temperaturas en Castellón. Hasta 27,5 grados de diferencia ha habido entre la mínima y la máxima, según las mediciones de las torres meteorológicas de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Empezando por las mínimas, Sorita ha marcado la más baja, con -8-8 grados. También en Els Ports, el mercurio ha bajado en Morella hasta los -8,6 en el entorno de la Fábrica Giner, y en Xodos ha alcanzado los -8,2. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla en la provincia por temperaturas que podían bajar de los -7 grados, como así ha sucedido, y la mantiene para el viernes en la zona del interior, en el tramo horario de 0.00 a 10.00 horas.

Respecto a las máximas de las últimas horas, han llegado a los 18,7 grados en la capital de la Plana, donde la mínima ha sido también alta, ya que ha superado los 10. Nules, Santa Magdalena, Cirat o Fanzara han sido otras localidades en las que las temperaturas han sido suaves.

Es curioso el caso de Vall d'Alba, donde con el paso de las horas se ha pasado de una mínima de -4,3 grados a una máxima de 18,4, la segunda más alta en Castellón.

Previsión de Aemet

Cara al fin de semana, la previsión de Aemet contempla una subida de las temperaturas, incluso en el interior. Así, en la comarca de Els Ports se puede llegar a máximas de 17 grados el domingo, registros poco habituales en esta época del año en esa zona.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones es prácticamente nula. Es por ello que pese a las mínimas que se están registrando durante los últimos días, por debajo de los -10 grados, la nieve no ha hecho aparición en la provincia en los últimos días, más allá de heladas puntuales.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.