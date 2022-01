"No hay ninguna evidencia científica que nos demuestre que debemos bajar el plazo de las cuarentenas a contagiados por covid". Así de tajante se ha mostrado la consellera de Sanitat, Ana Barceló, este viernes, preguntada por la posibilidad de acortar el aislamiento de las personas que contraigan el coronavirus y que ahora está fijado en siete días.

La titular del departamento autonómico ha comentado que "siempre nos hemos guiado por criterios técnicos" y ha añadido que "en este momento la Comunitat Valenciana es prudente y hasta que no tenga evidencias de que podemos ir a la reducción porque hay seguridad de que no se va a transmitir el virus, no la vamos a pedir".

Oposición

De esta forma Barceló cerró la posibilidad que sí abrió esta misma semana el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien consideró razonable que a medio plazo se reduzcan las cuarentenas pero siempre de acuerdo con la posición de las comisiones técnicas de Salud Pública.

El debate puesto sobre la mesa y respaldado por comunidades autónomas como Madrid o Castilla-La Mancha plantea rebajar aún más el periodo de aislamiento, a entre cuatro y cinco días, dada la multitud de contagios existentes y las consiguientes bajas, lo que está tensionando muchas empresas.