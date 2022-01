La patronal renueva sus cargos con la vista puesta en afianzar la recuperación

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y las organizaciones provinciales de la patronal renovaron este jueves sus cargos con la vista puesta en afianzar la recuperación económica.

Salvador Navarro fue proclamado presidente autonómico para los próximos cuatro años por unanimidad en la asamblea general electoral de la entidad, en la que la única sorpresa fue que el máximo dirigente de la patronal tuvo que participar por videoconferencia al dar positivo en covid. El apoyo se repitió al dar el visto bueno a la lista con los cien vocales de la junta directiva propuesta en la candidatura de Navarro y en las presidencias de las CEV provinciales: Luis Martí encabezará la de Castellón, Eva Blasco la de Valencia y Joaquín Pérez la de Alicante.

Una unidad sobre la que Salvador Navarro apuntó que «la CEV está más unida, es más fuerte y más independiente y, por ende, está en mejores condiciones para representar y defender los intereses empresariales», a la vez que apuntó que esta cuestión es «la clave del éxito» de la patronal.

De hecho, esta será la base que el presidente de la CEV utilizará para impulsar las líneas estratégicas de la nueva etapa: la contribución al liderazgo femenino, ganar peso en Madrid y Bruselas, una mayor independencia, así como ser más digitales e innovadores, según desgranó ayer.

Fiscalidad

No obstante, el foco lo puso en la recuperación económica y los riesgos que pueden condicionarla, para lo que propuso «afianzarla con medidas de política económica sensatas y potentes, resolver el sistema de financiación autonómico y optimizar la fiscalidad autonómica para contribuir la competitividad de nuestro tejido productivo», apuntó.

El dirigente de los empresarios valencianos aprovechó la ocasión para reivindicar otras cuestiones ante la presencia de autoridades, entre ellas el president, Ximo Puig, como respetar el pacto alcanzado con el empresariado y otros agentes sociales sobre la reforma laboral: «Confiamos en que el trámite parlamentario de convalidación del real decreto-ley mantenga intacto el espíritu y la letra del texto surgido del acuerdo tripartito tras largas negociaciones hasta llegar al equilibrio que empresas y trabajadores necesitamos», expuso Navarro.

Y al mismo tiempo reivindicó agilidad a la administración: «Se espera de nuestras empresas que sean más igualitarias, que ganen tamaño, que sean más sostenibles, más digitales y más innovadoras, para que puedan crear empleo y para que esto repercuta en beneficio de nuestra sociedad, pero se antoja difícil si las distintas Administraciones no abren camino para conseguirlo, si no reducen burocracia, si no son más ágiles o si no aceleran licencias», lamentó en su intervención en el acto celebrado en la fundación Bancaja en València. Navarro cerró su discurso agradeciendo la labor del hasta hoy secretario general, Miguel Ángel Javaloyes, así como de Perfecto Palacio y Sebastián Pla como presidentes de CEV Alicante y CEV Castellón, respectivamente.

Unidad

Por su parte, Luis Martí, ya proclamado presidente de la CEV de Castellón, mostró su satisfacción a Mediterráneo al «haber presentado una candidatura única fruto del diálogo». «Ese signo de unidad empresarial en los tiempos que corren es importantísimo», añadió el de Castellón.

De hecho, al igual que Navarro, Martí manifestó su inmersión en «afianzar la recuperación e ir sorteando amenazas como ocurre con los costes energéticos en el azulejo, un sector clave en la provincia», aunque matizó que «pese a que existan dificultades hay mucho potencial en Castellón».

Sobre sus primeros pasos Martí dijo que «la primera asignatura a afrontar pasa por contactar con todos los sectores y conocer su problemática y retos», aunque con doble motivo al formar parte de Ashotur deberá afrontar también la firma del convenio de hostelería tras el preacuerdo que recogió ayer este diario.

Diálogo social

Mientras, el president de la Generalitat, Ximo Puig, puso en valor «la importancia de la cohesión en la defensa del interés general y del diálogo social como vías para consolidar una recuperación económica».

El jefe del Consell también indicó que, «gracias a la altura de miras de los agentes sociales la Comunitat es un referente en «estabilidad». «Acuerdo, soluciones y estabilidad. Esa es la vía valenciana», defendió Puig, que se mostró a favor de «una alianza público-privada sólida y con lealtad de doble sentido».