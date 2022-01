Castellón cuadruplica en un año el autoconsumo solar en viviendas

Las viviendas con autoconsumo de energía solar en Castellón se han multiplicado por cuatro en un año: han pasado de 321 a 31 de diciembre del 2020 hasta las 1.267 un año después, rápidamente: 946 nuevas casas con fotovoltaica. Al cierre del 2021, la potencia instalada en estos inmuebles también se ha cuadruplicado: de 1.296 a 5.391 kw.

Por comarcas, lidera la Plana Alta (de 572 a 712), le sigue Plana Baixa (de 382 a 511), Baix Maestrat (de 170 a 226), Alto Palancia (de 71 a 93), l’Alcalatén (de 32 a 59), Alt Maestrat (de 31 a 46), Els Ports (de 5 a 19) y Alto Mijares (de 4 a 5).

La escalada en el precio de la luz y los incentivos fiscales al alza han disparado las inversiones en autoconsumo solar de los particulares castellonenses y las empresas del sector apuntan a que esta tendencia proseguirá en este 2022, en el que se incorporan nuevas bonificaciones fiscales municipales y la ayudas europeas Next Generation gestionadas por la Generalitat.

La aerotermia, sin computar

La estadística aún no incluye las placas solares termodinámicas (aerotermia) que producen calor para calentar el agua de los baños. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), del Gobierno central tampoco dispone de datos, pero «en los próximos meses» activará un Observatorio del Autoconsumo, para hacer un seguimiento. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, vaticinó que 2022 «superará al anterior en demanda de ciudadanos que quieren instalarse placas por la escalada de precios de la energía, que van a tardar en volver a ser los que eran. Las familias ven un ahorro importante en una tecnología más asequible y con un retorno más rápido de la inversión: ha pasado de 6 a 7 años, a solo 4 ó 5». «Sumando ayudas de Generalitat (Ivace y Transició Ecológica), en menos de dos años tienes la instalación pagada. Pronto ni nos acordaremos de cuándo los techos no tenían placas», agregó.

"En unos años ni nos acordaremos de cuándo los techos no tenían placas. Será un básico en todos los hogares" Marcos Lacruz - Presidente de Avaesen

Varis bonificaciones para sumar

Acerca de los incentivos fiscales para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de instalación (ICIO) a quien instale placas de autoconsumo en su vivienda, lo aplaudió pero matizó: «Toda bonificación es bienvenida pero el Ayuntamiento que tome la decisión no debería hacerlo por potencia porque desincentiva instalaciones pequeñas y hace que al final no se instalen. No es la señal correcta al mercado». Y es que en algunos municipios se exigen placas con una potencia mínima de 5 kilovatios para optar al incentivo, «y es ya una instalación de buen tamaño, pues precisas de 10 a 12 placas y más superficie en el techado. Lo fácil es poner unos 3 kW y seis placas, y ya ver si más adelante se amplía».

Victoria Rodrigo, responsable del departamento doméstico la compañía Elektrosol, coincidió en que «el autoconsumo está en auge total y la creciente subida de la luz es uno de los factores, dado que se buscan fórmulas para abaratar la factura». Y citó que es un momento es óptimo porque hay disponibles bastantes ayudas: la deducción de la renta en la Comunitat del 40% si es primera vivienda; y 20% en segunda, hasta un máximo de 3.200 euros. Si la instalación vale 8.000 (precio por encima de la media de una doméstica), el 40% son 3.200 a deducir. Luego agregó la opción desde este 2022 (y hasta el 31 de diciembre del 2023, mientras haya disponibilidad), de solicitar ayudas europeas de los fondos Next Generation, que gestiona Generalitat (para instalaciones domésticas desde cero, baterías acumuladoras, etc.).

"La creciente subida de la luz es uno de los factores del auge del autoconsumo para abaratar la factura" Victoria Rodrigo - Responsable del departamento de Doméstica de Elektrosol

Y luego los ayuntamientos tienen ordenanzas fiscales --prácticamente todos los de más de 20.000 habitantes de la provincia y se van añadiendo otros de menor población--. «La instalación más frecuente en una vivienda es de 3kw, pero a veces se queda fuera de la ventaja fiscal, que se fija en 5 kw. Este criterio frena la inversión de particulares, que no quieren tanto o les falta espacio», indicó. Pero quien cumple requisitos, en renta puede desgravarse 3.200 euros; con las europeas, 3.000 más; y del IBI, bonificarse 1.500 (al sumar tres años), «lo que supone casi costear la instalación entera». La opción del autoconsumo colectivo en bloques de pisos sí es aún escasa. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Castellón, Joaquín Rambla, apuntó: «No tenemos en trámite. Pero creo que sí es algo que irá a más. Están ahí pero no se empiezan a instalar. Esa es la realidad».

«Aún no nos llegan peticiones para votar la tramitación del autoconsumo en bloques de viviendas. Pero es algo que irá a más». Joaquín Rambla - Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Castellón