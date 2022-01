Solo una de cada diez inspecciones en la hostelería acaban en sanción

La hostelería en Castellón, y en el resto del país es, como el propio sector señala, uno de los sectores más inspeccionados de la economía, en aras de cumplir la normativa de Sanidad, Trabajo, pero también la ley de Espectáculos y, en los últimos dos años, la normativa para frenar el covid-19. El balance del 2021 de la actuación de la Conselleria de Justicia en la provincia castellonense arroja que el cuerpo de la Policía Autonómica ha efectuado 7.183 inspecciones de norte a sur de la provincia y, del total de sanciones, el coronavirus se sitúa en cabeza, y está detrás de siete de cada diez expedientes sancionadores a establecimientos.

Vigilando la seguridad

Cafeterías, bares, restaurantes y ocio nocturno (pubs y discotecas) se encuentran en el punto de mira, pues son de los espacios más frecuentados por los castellonenses en su día a día, pese a que la vida social se ha reducido a mínimos a raíz de la pandemia. Solo contabilizando el informe de la Policía de la Generalitat (sin computar la actividad de Policía Nacional y municipales), las más de 7.000 comprobaciones equivalen a casi 20 por día.

El resultado de estos requerimientos apunta a que en un 10% de estas visitas se ha detectado alguna irregularidad, ya sea por infringir la ley de Espectáculos o la normativa covid. De enero a diciembre del 2021, en Castellón, se han emitido 757 propuestas de sanción a hosteleros. En esta campaña de control, se han detectado irregularidades en 203 locales por infracción de la ley de Espectáculos de la Comunitat (14/2010). Vienen a suponer tres de cada diez y suelen darse diferentes casuísticas: desde incumplir horarios, exceso de aforo o licencia incorrecta a la carencia de un servicio específico de admisión.

Prevenir la propagación del virus

Sin duda las sanciones por incumplir la norma covid --554-- han superado en este pasado ejercicio a las habituales por la ley de espectáculos. La cifra supone el 73% de las proposiciones de multa dirigidas a la hostelería castellonense: siete de cada diez son por el covid. Las exigencias para frenar el avance de los contagios también se han hecho notar en los clientes y 488 personas han sido apercibidas con actas covid, sobre todo, suelen ser por no llevar mascarilla o no respetar la distancia de seguridad, etc.

¿Y qué opina el sector?

El portavoz de la Asociación ON y del ocio nocturno de Ashotur, Juanjo Benavent, explicó que, en cuanto a inspecciones y sanciones en este 2022, «en principio, continuamos sin incidentes destacables en Castelló capital y provincia. Se cumplen a rajatabla las medidas covid. El sector ha sido muy responsable todo el 2021 y lo será este 2022. Además, con la continuidad del pasaporte covid, seguiremos siendo lugares más seguros». De hecho, la obligatoriedad de este certificado de vacunación para acceder a los locales se ha prorrogado en la Comunitat hasta el 28 de febrero; aunque en Cataluña (pendiente de la reapertura del ocio nocturno) se ha eliminado ya para restaurantes. La incógnita es si aquí se prorrogará para Fallas o Magdalena (del 19 al 27 de marzo).

Respecto a las fiestas fundacionales de Castelló, Benavent afirmó que «tras el último anuncio de Ayuntamiento, la verdad es que nos da un balón de oxígeno y se prevé que pueden ser unas buenas fiestas para nuestro sector. Pero vamos a ver cómo evoluciona todo». Actualmente, pubs y discotecas funcionan con reserva previa o venta anticipada, si acogen conciertos. Es preceptiva la vacunación, distancia social y mascarilla, salvo al consumir. Algunos locales se organizan por turnos --por ejemplo, de 16 a 22 h; y 22 a 3.30 horas--, para no exceder aforos.

Ejemplos de sanciones