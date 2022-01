El pasado domingo 23 de enero Víctor Bernat fallecía con 88 años. Era un futbolero hasta la médula y aficionado acérrimo del Athletic. Lo único que no compartía con su bisnieto Romeo, de 7 años, era el equipo de fútbol al que animaban, pues el pequeño de Almassora es ‘culé’ como el que más. “Se sentaban por las tardes a ver partidos de cualquier liga, aunque fuera extranjera. Estaban muy unidos”, recuerda Rebeca, la madre del niño.

El fallecimiento del bisabuelo ha supuesto un duro golpe para Romeo, aunque como confiesa Rebeca “todavía no ha asimilado que no le volverá a ver más. Era como su alma gemela. En los últimos días del bisabuelo todavía seguía pasándole el balón al niño”. Lo que no esperaban la madre, hermana y abuela de Romeo cuando el pasado viernes por la noche acudieron a Moncofa a ver un partido del chaval, que juega en el Prebenjamín A del Roda, contra el equipo local, era el gesto que iba a realizar “por iniciativa propia”.

Romeo marcó el primer gol del partido y después de celebrar el tanto con sus amigos, se apartó, se besó la mano y lanzó un beso al cielo en homenaje a su bisabuelo Víctor ante la emoción lógica no solo de sus familiares sino de todo el campo. “Nos quedamos paralizados porque con 7 años no es habitual este tipo de gestos. No lo esperábamos y nos pusimos a llorar a moco tendido. Fue muy bonito”, recuerda Rebeca.

El pequeño protagonista de esta historia ganó su partido con el Roda frente al Moncofa por 1-3, pero en este caso desde luego se puede decir que el resultado es lo de menos, pues para el recuerdo quedará la emotiva celebración de Romeo.

