«Mi familia ahorra en luz 1.500 € al año aprovechando el sol»

Amadeo es un ejemplo del boom del autoconsumo solar en la provincia de Castellón. «Cuando se liberó el impuesto al sol nos planteamos instalar placas fotovoltaicas en el tejado de nuestra vivienda. No solo nos motivaba el ahorro sino que también nos movió una cuestión ecológica: aprovechar las horas de sol que tenemos aquí en España, como ocurre en otros países con peor tiempo pero más instalaciones». Así recuerda cómo hace ya algo más de tres años, en el 2019, él y su familia evaluaron propuestas y se decantaron por invertir en autoconsumo de energía renovable.

En aquellos inicios a las placas sumó el cambio a leds y el ahorro anual en la factura de la luz rondó los 2.000 euros. Con precios de por aquel entonces, la tecnología se amortizaría en cuatro o cinco años vista. «Ahora, con el incremento tan grande en los precios y tanta variación como hay, estimo unos 1.500 al año», agregó.

Adaptado al tejado

«Decidí instalar 3,6 kw que era lo que daba el tejado, que además no es al uso, porque tiene unas vertientes y elevaciones que dificultaban la orientación. Pero todo fue bien y se colocaron seis módulos. Y enseguida empezamos a ver que la factura de la luz bajaba. Aprovechamos para cambiar todo a leds y vimos que seguía bajando, entre una medida y otra. Tenemos calefacción eléctrica y antes los recibos en invierno eran muy altos», rememora. «En verano había meses que únicamente pagábamos por la potencia contratada: exportábamos a la red el excedente (te pagan como una cuarta parte de lo que te cobran). Las horas de sol eran más y se gastaba menos luz, incluso con aire acondicionado», explica sobre su experiencia.

"El recibo en invierno antes era muy alto, pues en nuestro caso contamos con la calefacción eléctrica"

Acumuladores con baterías

Pero no acabó aquí todo. «Luego nos informaron que las placas habían mejorado y las nuevas proporcionaban mayor potencia con menos superficie y volvimos a hacer una segunda instalación. Al poco tiempo, salieron subvenciones para baterías (acumula energía de día y de tarde empieza a gastar, no da para la calefacción pero sí nos rebaja la factura) y decidimos colocarlas el pasado verano», relata. «Pero estamos contentos. Ahora tenemos 7,1 kw y hemos solicitado la bonificación del IBI, pues con la primera potencia no llegábamos a cumplir el criterio para pedirla. Los trámites de subvenciones sí son farragosos y en general se dilatan en el tiempo. Compramos un coche eléctrico y tras un año la subvención aún no nos ha llegado», concluye.