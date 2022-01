La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta naranja por viento en Castellón para este lunes, un aviso que tendrá continuidad el martes. El motivo es que se esperan rachas, procedentes del noreste, que pueden superar los 100 kilómetros por hora "en zonas expuestas".

En concreto, Aemet la circunscribe al interior norte de la provincia, aunque el fuerte viento también afectará "al extremo occidental de la zona de aviso del litoral norte". Las rachas de más intensidad están previstas a partir de las 16.00 horas y, en principio, no amainarán hasta el martes a las 6.00 horas, cuando se desactivará la alerta.

Hay que recordar, sin embargo, que Aemet está constantemente revisando sus predicciones, por lo que sería posible que estas cambiaran en las próximas horas.

También será una jornada ventosa en el resto de Castellón, donde está activa la alerta amarilla. En este caso, está previsto que las rachas máximas alcancen los 80 kilómetros por hora.

Registros elevados

De hecho, las torres meteorológicas distribuidas por la provincia ya están mostrando registros elevados en las últimas horas. Las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) indican que se han alcanzado vientos de 92 kilómetros por hora en Rossell, de 89 en Ares y de 82 en Xodos.

En cuanto a las temperaturas, de nuevo el interior de Castellón ha marcado mínimas bajo cero de forma generalizada. Donde más ha caído el mercurio ha sido en Morella, en el entorno de la Fábrica Giner, donde el termómetro se ha situado en los -8,2 grados. Forcall, con -7,6, y Sorita, con -7,3, son otros municipios donde el frío ha sido extremo en las últimas horas.

Unas temperaturas mínimas que, como está siendo habitual este mes, no se están traduciendo en nieve por la ausencia de lluvia. Una situación que, de cumplirse las previsiones de Aemet, no variará a lo largo de toda la semana, ya que la probabilidad de precipitaciones es muy baja o inexistente en los próximos días.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.