Los hoteles fían a San Valentín, fiestas y eventos temáticos la ‘remontada’ en Castellón

Los alojamientos turísticos de la costa de Castellón están inmersos en planificar estrategias para elevar la ocupación en esta temporada baja, afectada por la sexta ola y por un turismo de vacaciones sociales bajo mínimos. El presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos de Peñíscola (Agretur), Francisco J. Ribera, explicó que, para reabrir cuanto antes, los establecimientos necesitan «una ocupación mínima lineal que lo haga viable. La demanda internacional es inexistente y el turismo social, de tercera edad, es la clave y necesitamos que la demanda se reactive».

Eventos en fines de semana

Paralelamente, agregó Ribera, «los establecimientos estamos aprovechando cualquier evento cultural, lúdico, gastronómico o deportivo que se realicen en nuestro entorno para usarlos como atractivo y reforzar las ocupaciones en fines de semana o puentes, que es cuando las personas que trabajan pueden realizar sus escapadas».

Así, el Gran Hotel, por ejemplo, a partir del 11 de febrero, que reabre, «ha programado cuatro fines de semana temáticos: uno para celebrar San Valentín, y tres para celebrar los Carnavales, aunque los actos de Carnaval de Vinaròs se hayan pospuesto (antes, en febrero; y este 2022, del 23 de abril al 9 de mayo)». Adicionalmente las jornadas de degustación de la alcachofa de Benicarló se han pospuesto al ultimo fin de semana de febrero, por lo que también podrán suponer «un interesante aliciente para llenar los hoteles del Baix Maestrat que se encuentren abiertos en esas fechas». Y en marzo, Fallas.

«Los packs especiales de fin de semana se están comercializando muy bien, y supondrán un incentivo especial para febrero», dijo. En Peñíscola, por ahora, han optado por reabrir a lo largo de febrero el Gran Hotel, el Plaza Suites, los RH Casablanca y RH Don Carlos, ahora en enero cerrados.

¿Y el mercado extranjero?

La alta propagación de Omicron no ayuda tampoco a la llegada de turismo internacional. «Dado que los grupos extranjeros reservan con muchos meses de antelación, resultará difícil poder recuperar de forma inmediata esa demanda. Harán falta al menos uno o dos meses para que los primeros grupos internacionales puedan materializarse: poner viajes a la venta, que se perciba España como destino seguro y que su regreso no le suponga cuarentena», analizó. Para Ribera, «en zonas como Peñíscola, esperamos que esta reapertura de fronteras se deje notar a partir de mayo o junio y especialmente ya para septiembre y octubre».

Para el vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, «de momento, el turismo internacional en Castellón es una misión muy difícil. Tardará en activarse y, desde luego, no será este trimestre».

Una recuperación "lenta"

Desde otra organización, Altur-Hosbec, el representante en Castellón, Alexis de Pablo, valoró que «el hecho de reducir las restricciones facilitará la llegada del turismo internacional, pero justo en Castellón no tendrá un efecto inmediato por la falta de contratos con turoperadores para traer grandes grupos en aviones, etc. como sí ocurre en Benidorm». Para de Pablo, «ya antes de la pandemia el flujo de visitante extranjeros aquí no era tan importante como en la provincia de Alicante». «La recuperación de Castellón va a ser lenta y sobrevivir estos meses será complicado. El turismo de proximidad, San Valentín, carnavales, eventos tematizados, deportivos, sociales o de empresas --que se dan más en Castelló-- mueven gente. La costa lo tiene complicado y aunque algunos hoteles reabran en febrero otros esperarán a marzo o a Semana Santa. Ver cómo llenamos desde Pascua hasta el verano será otro reto».