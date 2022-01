Tenía 62 años y era de Castelló. Su nombre, José (Pepe) Gimeno Bou. Muchos lectores ya le conocerán a la perfección con estos datos, pero si decimos que era el fundador de Vehicas, una empresa con más de tres décadas de historia y que ha contado hasta con 30 empleados, a buen seguro el número se acercará ya a la totalidad.

Pepe Gimeno ha fallecido a los 62 años acompañado hasta el final por su mujer, Tere, su fiel compañera de vida. Trabajador incansable, en sus últimos años de vida dejó paso en la conocida empresa a sus hijos Damián y Savina, quienes han llevado las riendas del negocio con el incondicional asesoramiento de su padre, que ha podido disfrutar en estos últimos tiempos de su huerto (taberna, como él le llamaba) y de la lectura, sus dos grandes pasiones junto a su familia.

El fundador de Vehicas, empresa ubicada en la Carretera Almassora, era “un trabajador incansable que ha hecho bien allá por donde ha pasado”, confirma su apenada hija Savina, conmocionada aún por esta pérdida: “Nos consuela saber que se ha ido como quería, sin sufrir y de forma rápida. No tenía miedo a la muerte, lo veía como algo natural porque ha tenido una vida intensa, pero muy feliz”. Las muestras de cariño, según Savina, se han multiplicado: “Los últimos días ha sido una locura, pero lo que me transmite toda la gente me hace sentir todavía más orgullosa de mi padre”.

Su esposa, hijos, nietos, padres, hermanos, sobrinos y familia invitan a sus seres queridos a que les acompañen en el acto de sus exequias fúnebres este martes 1 de febrero a las 16.00 horas en la Capilla del Nuevo Tanatorio de Castelló, situado en la Avenida Hermanos Bou, 251.