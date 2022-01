La ola Omicron aplaza escapadas y retrasa aún más el turismo social en Castellón

Turismo en cuarentena en Castellón. Los empresarios turísticos de la provincia confirman que este invierno está siendo más duro de lo esperado debido a la sexta ola con la variante omicron como altamente contagiosa. «Hay ganas de viajar, pero tanto familias como muchos jubilados están posponiendo sus viajes a la primavera, en un par de meses. Cada semana hay un susto: por ser positivos en covid, estar confinados por contactos estrechos o por extremar la precaución en el actual contexto», relata Joaquín Deusdad, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón (ATR) y del Club Temps.

Las armas de los alojamientos abiertos ahora --bajo mínimos en el litoral y más en el interior, como es habitual en estas fechas-- para ganar ocupación durante la travesía entre Nochevieja y Semana Santa apuntan al bono viaje (Generalitat) y a los viajes de la tercera edad incentivados por las subvenciones del Imserso (Ministerio) o Castellón Sénior (Diputación).

Pero el coronavirus ha hecho mella en las escapadas al interior y en el turismo social -- este último ya tocado por el retraso más que nunca del Imserso; y la baja rentabilidad de estos programas--.

La demanda baja un 50%

En cuanto al bono, que permite viajar con descuentos por la Comunitat, la Generalitat aún no ha recopilado datos de esta campaña 2022. Pero Deusdad valoró que «sí está funcionando muy bien, pero a medio plazo, no para ya. Desde el 20 de diciembre podías hacer prereserva y desde el 17 de enero, pernoctar. Pero, ¿qué pasa? Se esperaba que el bono viaje fuera el revulsivo para enero, febrero y marzo, hasta Pascua, pero la pandemia ha hecho que los viajes con bono no entren hasta Semana Santa y de ahí al 31 de mayo, que acaba». El interior arrastra anulaciones de Nochevieja y la cancelación de los festejos de Sant Antoni en el 90% de los pueblos, una ayuda para enero. «Pasamos un momento de gran crisis en el interior. La demanda ha bajado más de un 50% de lo que habría un enero normal. Estamos a un 30 ó 40% de ocupación. No se venden bien ni las escapadas de San Valentín. Enero y febrero serán duros. Esperemos que la demanda resurja en primavera», indicó el empresario.

La campaña se inicia con retraso

Castellón Sénior, cuyo inicio estaba previsto para mitad de enero, arrancará un poco más tarde, en febrero «para ajustarse a las reaperturas de hoteles». Para el mes próximo apenas hay un grupo en costa y una ruta de interior. En marzo sí se anima más. La organización transmitió el pico de demanda en primavera, «con la previsión de que viajen 7.000 personas», que deben confirmar la reserva con el pago del viaje, en esta primera fase del 2022.

Imserso lento

¿Y el turismo social estatal? Alexis de Pablo, delegado de Altur-Hosbec, confirma que la demanda de Imserso va muy lenta: «Las ventas no van a la velocidad que otros años, según nos transmiten, pues las circunstancias son otras y hay incertidumbre». Se junta el coronavirus con el hecho de que se inicia más tarde que nunca, con los primeros grupos a mediados de febrero. «Es una época del año complicada y ahora obviamente siguen el grueso de hoteles de la costa cerrados. La sexta ola ha complicado el ambiente turístico y no incentiva a adelantar las reaperturas de los hoteles. El bono, Imserso y Sénior suman, pero no tienen suficiente fuerza para que abran todos los hoteles. No todo el sector lo trabaja y el turismo social tiene un precio económico», agregó.

Para Luis Martí, vicepresidente de la patronal turística de Castellón Ashotur, el bono viaje, Imserso y Sénior «son parte de las armas del sector para estos meses. El resto, es cliente nacional de empresas y algo de ocio el fin de semana. El Imserso nacional es el que, su tardanza en ponerse en marcha, está resultando más dañino».