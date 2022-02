Castellón pierde cerca de 20.000 ciudadanos rumanos en 10 años

La pequeña Rumanía de Castellón ha perdido cerca de 20.000 ciudadanos rumanos en los últimos diez años. La provincia está en estos momentos lejos de los 57.129 que llegaron a estar empadronados en el 2012, cuando la población rumana tocó techo. En la actualidad, según del padrón continuo son 37.466, la cifra más baja desde que estalló el boom del ladrillo. Y ello a pesar de que la diáspora se ha atemperado en los últimos tiempos.

¿Dónde han ido?

Daniel Ionita, presidente de la asociación rumana de Castellón, explica a este diario que en el 2008 vino la crisis y mucha gente se quedó sin trabajo. «Se ha ido mucha mano de obra al norte de Europa, a Inglaterra, Países Bajos, Francia, Bélgica, Suecia... Algunos han regresado a Rumanía», resume.

La crisis económica

Por su parte, Luciana Serbanescu, de la Asociación Rumana para la Integración y la Educación (ARIE), manifiesta que «cuando se produjo la recesión en el 2008 había muchos trabajadores del sector de la construcción que perdieron su empleo. Lo mismo pasó a bastantes mujeres que trabajaban como empleadas del hogar (ahora con el covid también se ha notado), con lo que decidieron probar fortuna en países como Alemania. Los sueldos son más altos en Alemania y hay más ayudas». Un ejemplo es que las aportaciones por hijos son más altas y reciben dinero para el aprendizaje del idioma alemán para la escolarización.

Retornados

«Parte de la gente, asimismo, ha vuelto a Rumanía, porque ha subido bastante el nivel económico y la diferencia con los sueldos españoles se ha reducido. Muchos tienen a su familia allí, por lo que prefieren dejar el país», asevera, y añade que parte de los que han vuelto, con el dinero que tenían, han decidido «comenzar nuevos proyectos».

«La mayoría se fue porque aquí no iba bien la cosa y algunos regresaron o probaron suerte en otros puntos de Europa», coinciden desde el Horno de los Abuelos, una panadería que vende dulces típicos rumanos. No obstante, matizan que no es tan ventajosa la vida en su país, pues «aquí el euro vale más» y el coste de la luz y el gas también es elevado allí».

Un goteo

Desde la estación de autobuses de Castelló salen líneas diarias hacia el estado transilvano, excepto los lunes. Entre los compradores de billetes (4 o 5 al día) los hay que se van para no volver porque no encuentran trabajo, explican desde la compañía Tabitha Tours.

Más salidas que entradas

Aunque la rumana sigue siendo la principal colonia extranjera en la provincia, en los tres últimos años ha habido más salidas de personas de esta nacionalidad desde Castellón hacia el extranjero que entradas, (-980 en el primer semestre del 2021; -798 en 2020; -1.357 en 2019 y -897 en 2018). Además, Ionita cree que la tendencia está revirtiendo, y señala que aquí «hace falta mucha mano de obra en la construcción».

Nacionalizados españoles

Además, existe un goteo de quienes han obtenido la nacionalidad española en los últimos años, pero no ha sido la causa del descenso poblacional. En el 2020 la obtuvieron 200 rumanos de Castellón, el récord desde el 2013.

Autónomos, hostelería, construcción...

De los 47.395 afiliados del país de los Cárpatos en la Comunitat, el 14% son autónomos, el 13% están en el régimen agrario y un 7% en el de hogar. En el apartado general, un tercio de los extranjeros se ocupa en la hostelería y agricultura, y otro 16% se reparte entre construcción e industria. En España la tendencia es general, con 252.730 rumanos menos empadronados desde 2012, y en la Comunitat el descenso ha sido de 48.341. Sin embargo, Luciana señala que también se están dando casos de aquellos que, tras trabajar décadas en el extranjero, adquieren viviendas en Orpesa o Torreblanca retirarse debido a la buena calidad de vida.