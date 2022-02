Vientos de más de 120 kilómetros por hora azotan Castellón

Como había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tras activar la alerta naranja, fuertes vientos están azotando Castellón durante las últimas horas. Tal ha sido así que las rachas han superado los 120 kilómetros por hora.

Ha sido en Fredes, con 128 km/h, donde con más violencia ha soplado. En esta misma localidad, hace ahora casi un mes, la torre meteorológica de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) detectó rachas huracanadas que llegaron a los 141 km/h.

Va amainando el viento en Castellón. Estas son las rachas máximas en km/h registradas en las 12 últimas horas:

Fredes: 128

Vilafranca: 108

Aeropuerto de Castellón: 106

Atzeneta del Maestrat: 95

Morella: 92

Torreblanca: 85

Montanejos: 84

Segorbe: 82

Castelló de la Plana: 64 — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 1 de febrero de 2022

Hubo otros dos puntos de control de Aemet donde los vientos soplaron por encima de los 100 kilómetros por hora: en Vilafranca (108) y en el aeropuerto de Castellón (106).

En principio, si se cumple la previsión, las rachas amainarán durante la jornada de hoy, y Aemet solo tiene activa la alerta amarilla por fuertes vientos, de hasta 90 km/h, en el interior norte de la provincia.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas en Castellón han sido en las últimas horas mucho más suaves que en las últimas jornadas. Solo dos municipios, Coratxà y Vistabella, han estado por debajo de los cero grados, según las mediciones de Avamet.

Muy distinta es pues la situación a la de semanas precedentes, cuando las temperaturas fueron tan bajas que una zona de la provincia se mantuvo ocho días consecutivos por debajo de los -10 grados.

En cuanto a las máximas, son las localidades del litoral las que han tenido un tiempo más primaveral.

Lluvias

En lo que no hay novedad es en el capítulo de las precipitaciones. No ha habido lluvias reseñables en las últimas horas en todo el territorio provincial, al igual que en días precedentes.

Esto hace que, pese a que en las últimas jornadas las mínimas han sido muy bajas, no haya cuajado la nieve en la provincia, como suele ser habitual en esta época del año. Y no parece que las cosas vayan a ser muy distintas esta semana, ya que Aemet pronostica unos próximos días de cielos despejados en la provincia.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 %.