El trágico accidente ocurrido en la autovía A-7 en Rotglà i Corberà provocado por un conductor de 87 años que circulaba en sentido contrario y que segó la vida de cinco personas, entre ellas una joven de Orpesa, ha reabierto el debate de los conductores veteranos. En Castellón hay 23.446 titulares de carnets en vigor de más de 74 años, un 6,5% del total, según la jefatura provincial de Tráfico. Casi ocho de cada diez son varones (18.587).

Incrementar el control

Antes de este fatal choque la Dirección General de Tráfico ya se mostró dispuesta a reducir los periodos de vigencia del carnet de los mayores. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló el lunes que trabajan en un proyecto de ley para incrementar el control de los conductores de edad avanzada, un tema «complejo» porque «las aptitudes psicofísicas de las personas mayores han variado mucho y ahora no son igual a determinada edad que las que eran hace más de 20 años».

Sin límite de edad

En nuestro país no existe límite de edad para seguir conduciendo, pero a partir de los 65 se aumenta la periodicidad con la que se debe renovar el permiso ya que a medida que se envejece se van perdiendo reflejos, visión, audición.... La vigencia de los permisos viene recogida en el artículo 12 del reglamento general de Conductores. Por regla general: el permiso de las clases C1,C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D y D+E : tendrán un período de vigencia de 5 años mientras su titular no cumpla los 65 años y de tres años a partir de esa edad. El permiso de las clases restantes (incluye aquí el de turismos) tendrán un período de vigencia de 10 años mientras su titular no cumpla los 65 años y de 5 años a partir de esa edad.

No obstante, el período de vigencia de las diversas clases de permiso podrá reducirse si al tiempo de su concesión o prórroga de vigencia se comprueba que su titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide su concesión o prórroga, es susceptible de agravarse. La vigencia de los permisos está condicionada a que el titular no haya perdido totalmente el saldo de puntos y a que mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento. Más información aquí.

Mayores de 65 años

En la provincia de Castellón, un total de 61.121 mayores de 65 años tienen carnet de conducir. De ellos la franja de 65 a 69 años son 21.302 (5,9%), de 70 a 74 años son 16.373 (4,6%) y de más de 74 años 23446 (6,5%).

Más control a los centros de reconocimiento

El presidente de la Asociación de Autoescuelas de Castellón, Fernando Alonso, ve bien que no haya un límite de edad para conducir, pues no considera «que sea bueno poner a todos en el mismo saco y que uno no pueda conducir simplemente por la edad».

No obstante, Alonso sí pediría ser más estrictos con los centros de reconocimiento porque «muchas veces validan el carnet para seis meses más cuando a veces nos da la sensación de que esa persona no está ni para ese periodo». «Nos han llegado casos de familias que preguntan por qué el centro médico le ha renovado el carnet a su padre para un año o seis meses cuando ellos consideran que es un peligro», refleja.

Cursos de reciclaje

Alonso, a su vez, se muestra partidario de los cursos de reciclaje cada cierta edad o periódicos.

La opinión de los mayores

Ismael Verdoy, presidente de la asociación de jubilados San Miguel, considera que la aptitud para la conducción depende de la persona y que, mientras hay gente que lo lleva bien, otros no, aunque considera que «habría que apretar un poco más». Él lo ha renovado recientemente, a sus casi 80 años, tras superar la prueba de agudeza visual y de reflejos. "Yo conduzco de maravilla", señaló, recordando los kilómetros de experiencia que atesora.

Por su parte, Vicente París, de una asociación de Peñíscola, cree que es algo que depende del estado físico del conductor. «Cuando uno llega a mayor los plazos se van acortando y en ese aspecto lo veo bien, que no haya un límite porque hay joven que es viejo y viejo que es joven».

El colegio de médicos

Mientras, el colegio de médicos recordó que la normativa sobre los procedimientos de obtención y renovación del carné de conducir es competencia de la Dirección General de Tráfico (DGT). "En el caso de las personas mayores, las pruebas para la renovación de la licencia de conducir se efectúan en períodos de tiempo más breves, precisamente por la merma de algunas de las habilidades-facultades para la conducción de las personas mayores", justific