'Elijo vivir': Convirtió su experiencia con el cáncer en un libro para ayudar a otras personas

«A los 47 años me detectaron cáncer colorrectal. Como puedes imaginar, todo mi mundo se vino abajo, pero me considero afortunada, porque gracias a mi experiencia profesional como psicóloga, profesora de yoga e instructora de mindfulness he contado con recursos y herramientas muy valiosos a la hora de afrontar este duro golpe». Así se expresa la burrianense Genma Asín, autora del libro Elijo Vivir, que este jueves presentó en Zaragoza. En él aporta los recursos que le ayudaron a superar su enfermedad, con lo que puede ser útil no solo para enfermos oncológicos sino también para quienes tengan que superar un reto cualquiera.

¿Qué mensaje daría a una persona que esté atravesando por un cáncer?

Hay algo en lo que yo creo firmemente: estoy convencida de que cada uno desempeñamos un papel importantísimo en la creación de nuestro nivel de salud. Le diría que es necesario que tome partido y se implique en el proceso de recuperar la salud porque si opta por delegar toda la responsabilidad en el médico o el tratamiento, mi opinión es que le faltará un detalle super importante: su participación.

También le diría que hay una serie de cualidades positivas que conviene desarrollar para un buen afrontamiento: actitud, aceptación, pensamiento positivo, ilusión, paciencia, dialogo interno positivo… pero también hay que tener en cuenta una serie de factores perjudiciales y que pueden retrasar la recuperación: estrés y ansiedad, dolor y sufrimiento, miedo e incertidumbre, dialogo interno negativo… todo esto puede transformarse y hay que aprender a gestionarlo.

¿Cuándo o por qué pensó escribir un libro?

A los 47 años me detectaron cáncer colo rectal. Como puedes imaginar todo mi mundo se vino abajo, pero tengo que decir que me considero afortunada, porque gracias a mi experiencia profesional como psicóloga, profesora de yoga e instructora de mindfulness he contado con recursos y herramientas muy valiosos a la hora de afrontar este duro golpe.

Este libro surgió, casi sin querer, a partir de un diario personal que decidí escribír durante el tiempo que duró mi tratamiento contra el cáncer. Era algo íntimo, personal… no me planteaba seguir escribiendo. Pero cuando me repuse un poco de los efectos secundarios y fui consciente del largo y duro camino que tenía por delante, decidí seguir escribiendo y relatar paso a paso la forma en la que estaba afrontando mi día a día.

Cuando después de un año repasé todo lo que tenia escrito me quedé sorprendida… me di cuenta que lo que estaba leyendo podía ayudar a muchas personas que estuviesen pasando por una situación similar a la mía. Ese fue el momento en el que decidí publicar.

¿Cómo podemos ayudar a un enfermo de cáncer?

Muchas veces es todo más sencillo de lo que pensamos… Intentamos ayudar pero no sabemos exactamente lo que hay que hacer, y en ocasiones invadimos el espacio… es complicado, además cada persona lleva su proceso. Pero te diría que simplemente con estar a su lado es suficiente; una mirada cómplice, un abrazo, un “te quiero”, un “estoy aquí”, una sonrisa… qué importante es la sonrisa…

La actitud positiva ¿puede ayudar a sobrellevar mejor la enfermedad?

La actitud es fundamental a la hora de afrontar una enfermedad grave. Las personas no estamos preparadas para enfrentarnos a la noticia inesperada de que hemos perdido la salud, especialmente si la enfermedad es seria, pero la postura y el talante que adoptemos es vital.

Una actitud positiva es beneficiosa para el transcurso de la vida en general, pero si además tienes que enfrentarte a una enfermedad grave, una buena actitud puede ayudar a que la persona sane antes.

Todo ser humano tiene la libertad y el poder de elegir su actitud ante cualquier circunstancia que se le presente.

Es importante la actitud pero también es importante desarrollar otras cualidades positivas necesarias para un buen afrontamiento.

Considero que hay una serie de factores importantes a tener en cuenta a la hora de afrontar cualquier dificultad en la vida. En mi libro “Elijo Vivir” expongo las cualidades y virtudes que resulta beneficioso desarrollar para un buen afrontamiento: por ejemplo hablo de la Actitud, aceptación, paciencia, pensamiento positivo, gratitud, ilusión, buen humor… también describo técnicas que nos ayudarán a superar cualquier reto y ejercicios prácticos que nos proporcionarán relajación, calma, y emociones positivas.

¿Se comunica o se da un adecuado apoyo psicológico a los pacientes cuando se les diagnostica, cómo suelen reaccionar y cómo lo hizo usted?

La manera en la que te comuniquen la noticia es muy importante, por supuesto, pero como sobre eso no tenemos ningún control, puede tocarte un médico con sensibilidad y empático, o puede tocarte todo lo contrario… Lo que sí está en nuestras manos es lo que hagamos después con esa noticia.

Lo cierto es que cuando la persona recibe el diagnóstico puede bloquearse y pasar entonces por diferentes fases como negación, ira, rabia, incertidumbre, miedo, trsiteza, etc. Desde esta perspectiva es difícil adoptar una actitud positiva pero es necesario reaccionar pronto y empezar a pensar cómo superar las dificultades, qué podemos hacer, qué está en nuestras manos.

Yo no me esperaba ese diagnóstico… reconozco que en un primer momento me quedé en shock y pasé unos días muy desorientada, me sentía perdida… pero afortunadamente tuve la capacidad de reaccionar pronto y decidí ponerme en marcha con un objetivo: hacer todo lo que estuviese en mis manos para conseguir recuperar la salud. En el momento que acepté lo que inevitablemente acababa de llegar a mi vida, me inundó una inexplicable sensación de calma y a partir de ahí tuve el convencimiento de que todo iba a salir bien.