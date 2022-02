Una superviviente del cáncer de Castellón: «No puedes confiar en que no te va a tocar por ser joven»

«El cáncer es una enfermedad muy cruel. Hablando mal y rápido: es una mierda». Quien así habla es Mónica Fores, superviviente de cáncer de mama de 34 años. «En mi caso fue muy duro pero todo pasa», aunque no puede olvidar a quienes no lograron superarlo. «Se necesita mucha investigación y recursos porque no nos podemos olvidar de que es una enfermedad dura», reflexiona.

El diagnóstico

«A mí me diagnosticaron en 2019. Me noté el bultito en el pecho y fui al médico. Encontré un sistema sanitario que me acompañó y se volcó en mí. Mi médico de cabecera activó el protocolo y al día siguiente me estaban llamando desde el hospital General... Eso fue el 1 de julio y el 16 me estaban diciendo que era cáncer. En menos de 15 días me lo hicieron todo. Corrieron lo que no está escrito. Solo puedo tener palabras de agradecimiento al sistema sanitario».

"Encontré un sistema sanitario que me acompañó y se volcó en mí"

Radioterapia en plena pandemia

Ese agosto la operaron en la Fe y a finales de octubre empezó con la quimio, con la que estuvo 5 meses. «Yo digo que he venido a la vida a pasar con la pulserita del todo incluido», señala. Descansó un mes y a finales de abril empezó en radio terapia, «en plena pandemia», que terminó el 28 de mayo del 2020. «El año pasado hice un año sin tratamiento», manifiesta.

"Soy muy positiva"

«Tuve mucha suerte porque estaba muy bien físicamente y mi cuerpo aguantó muy bien el tratamiento y soy una persona muy positiva, aunque me he permitido estar mal cuando ha sido necesario, porque es importante pasar todas las fases». Esta joven defiende que hay que acompañar al paciente y no quitarle importancia al cáncer.

"Mi enfermedad no fue especial pero sí mi edad

«Mi enfermedad no fue especial, aunque sí mi edad. Con 31 años no es nada normal tener un cáncer y en mi caso no era un problema genético. Me tocó y ya está», señala. Por ello, advierte: «No nos podemos confiar en que no te va a tocar por ser joven. Esto no diferencia, aunque es verdad que a más mayor más posibilidades».

"Con 31 años no es nada normal tener un cáncer y en mi caso no era un problema genético. Me tocó y ya está»

Secuelas

Con 34 años tiene una menopausia inducida y no sabe si podrá ser madre, aunque antes de los tratamientos se sometió a conservación ovárica. «Mi cáncer era hormonal y lo que me ha quedado es tomar una pastilla diaria y me pincho todos los meses. El tratamiento serán 5 años pero revisables a 5 más», señala.