Mejorar el partido y preparar las próximas citas electorales, con especial atención a la cita de las municipales del 2023. Este es el objetivo marcado por el nuevo secretario general del PSPV de Castellón, Samuel Falomir, que refrendó en el IV congreso provincial, celebrado en Benicarló la configuración de su candidatura con un 70,7% de los votos. Un porcentaje similar al obtenido por su predecesor, Ernest Blanch, en el anterior congreso celebrado en Almenara.

De los 205 delegados que participaron en el cónclave, 145 votaron a favor, mientras que 60 optaron por la abstención. En su intervención a la hora de cerrar el congreso, Falomir destacó que la ejecutiva "es amplia", con 65 integrantes, para añadir que en esta formación "no sobra nadie, por lo que ahora ya no hay dos proyectos".

Tal y como se acordó anoche en el cierre de las negociaciones entre los dos sectores del partido, el principal órgano de decisiones estará integrado por más de 60 personas, de las que aproximadamente la tercera parte son consideradas como partidarias de la opción de Blanch. Entre las más destacadas está la concejala de Càlig y diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, que ostenta la secretaría de Preparación del Futuro y la portavocía.

Según lo previsto, el presidente de la Diputación, José Martí, ya es el presidente de la formación, si bien se contará con la figura de una presidenta de honor, cargo que ocupa la veterana militante de Castelló Mercedes Prats, alineada con la candidatura vencedora en las primarias.

Samuel Falomir añadió que en breve comenzará el proceso de elección de los nuevos cargos en los congresos comarcales y locales, y pronto se constituirá el comité que preparará las próximas elecciones. "Hay que tener un partido engrasado, porque si no gobernar no conseguiremos nada; lo importante no es ganar el congreso, sino las elecciones", afirmó.

Final de las negociaciones

Uno de los últimos escollos de las negociaciones para cerrar las candidaturas a los diferentes órganos de gobierno del PSPV provincial fue la elección de representantes en el comité federal y de país. En el primero estará el propio Falomir, pese a que Ernest Blanch se postuló para esta función; mientras que los cuatro representantes del comité de los socialistas valencianos tendrá un equilibrio al 50% entre las dos facciones. Alexis Barrio y Paco Valverde por los partidarios del nuevo líder provincial, y Estíbaliz Pérez y Ana Belén Edo por los seguidores de Blanch.

En cuanto a la comité provincial, integrado por 75 personas, se aceptó la petición del secretario general saliente de contar con un 47% de nombres de su tendencia, equivalente al porcentaje de votos cosechado en las primarias.

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, fue el encargado de cerrar el congreso para destacar que el "compromiso del PSPV con Castellón es absoluto", y que ahora "es el momento de consolidar el cambio" obtenido a nivel autonómico en el 2015 y ampliado en la provincia con el gobierno de la Diputación en el 2019.